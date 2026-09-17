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Çaykur Rizesporlu Sowe'dan "gol beklentisi" yorumu!

Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Ali Sowe, taraftarların kendisinden gol beklemesini normal karşıladığını belirterek, bireysel performanstan önce takımın başarısının geldiğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 13:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizesporlu Sowe'dan 'gol beklentisi' yorumu!
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Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Ali Sowe, taraftarın kendisinden gol beklentisini anladığını ancak futbolun takım oyunu olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Ali Sowe, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki açıklamasında deplasmanda aldıkları galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İç sahada maç kazanamadıklarına değinen Sowe, "Bizim her maçtaki hedefimiz, içerideki maçlarımızı kazanmak. Çünkü içerideki maçlar bizim için daha önemli. Taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. İçeride kaybetmeyerek ve maçlarımızı kazanarak elimizden gelenin en iyisini göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Sowe, taraftarların kendisinden gol beklentisinin olduğunu ve bu durumu anlayışla karşıladığını dile getirerek "Bu çok normal. Ben ne kadar gol atabileceğimi onlara gösterdim. Haliyle taraftarlarımız da bu beklenti içerisine giriyor. Onları da anlayabiliyorum. Ancak bu oyunun bir takım oyunu olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bu durum sadece bireysel olarak benimle ilgili değil. Ana hedefimiz takımın iyi olması ve ilerlemesi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla gol atmayı kendisinin de istediğini vurgulayan Sow, "Tabii ki ben de daha fazla gol atmak istiyorum. Daha fazla gol atarsam ben de çok mutlu olacağım. Fazla gol atmamız, takımımızın kazanması demek. Bunlar için takım olarak elimizden geleni yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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