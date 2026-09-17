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Gençlik ve Spor Bakanlığından Galatasaray açıklaması

Yıllık amatör spora katkı ücretinin ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'a dava açıldığı haberleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 14:09 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Gençlik ve Spor Bakanlığından Galatasaray açıklaması
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray Kulübüne ilişkin hukuki işlemlerin, herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmadığını, sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta, ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyrantepe Spor Kompleksi'nin kullanım hakkı protokolüne bağlı ödenmekle mükellef olduğu yıllık amatör spora katkı ücretini ödemediği gerekçesiyle Galatasaray hakkında icra takibi başlatmıştı.

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