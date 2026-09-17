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Elfrid Payton, Kings kadrosuna girebilmek için mücadele edecek

Sacramento Kings'le antrenman kampı sözleşmesi imzalayan Elfrid Payton, normal sezon kadrosunda yer alabilmek için takım kampında kendisini kanıtlamaya çalışacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Elfrid Payton, Kings kadrosuna girebilmek için mücadele edecek
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Elfrid Payton ile Sacramento Kings, tecrübeli oyun kurucunun normal sezon kadrosuna girebilmek için mücadele edeceği bir antrenman kampı sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kings Genel Menajeri Scott Perry, Payton'ın kariyerinin önceki dönemlerinde formasını giydiği Orlando Magic ve New York Knicks'ın yönetim kadrolarında görev yapmıştı.

Payton NBA'de son olarak 2024-25 sezonunda New Orleans Pelicans ve Charlotte Hornets formaları giydi.

Tecrübeli guard, iki takımla çıktığı toplam 24 karşılaşmada maç başına 21,3 dakika süre alırken 3,5 sayı, 3,3 ribaund ve 6,9 asist ortalamaları yakaladı.

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