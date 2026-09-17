Elfrid Payton ile Sacramento Kings, tecrübeli oyun kurucunun normal sezon kadrosuna girebilmek için mücadele edeceği bir antrenman kampı sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kings Genel Menajeri Scott Perry, Payton'ın kariyerinin önceki dönemlerinde formasını giydiği Orlando Magic ve New York Knicks'ın yönetim kadrolarında görev yapmıştı.
Payton NBA'de son olarak 2024-25 sezonunda New Orleans Pelicans ve Charlotte Hornets formaları giydi.
Tecrübeli guard, iki takımla çıktığı toplam 24 karşılaşmada maç başına 21,3 dakika süre alırken 3,5 sayı, 3,3 ribaund ve 6,9 asist ortalamaları yakaladı.
Payton NBA'de son olarak 2024-25 sezonunda New Orleans Pelicans ve Charlotte Hornets formaları giydi.
Tecrübeli guard, iki takımla çıktığı toplam 24 karşılaşmada maç başına 21,3 dakika süre alırken 3,5 sayı, 3,3 ribaund ve 6,9 asist ortalamaları yakaladı.