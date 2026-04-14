Haber Tarihi: 14 Nisan 2026 12:30 -
Güncelleme Tarihi:
14 Nisan 2026 12:30
YDS açıklandı mı? 2026 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik kariyer hedefleyenlerden dil tazminatı almak isteyen kamu personeline kadar yüz binlerce adayın ter döktüğü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) cephesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Nisan 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın ilk büyük dil sınavının üzerinden günler geçerken, adayların gözü kulağı Ankara'dan gelecek o müjdeli habere çevrildi. Puanlarını bir an önce öğrenip kariyer rotalarını çizmek isteyen binlerce kişi, arama motorlarında günün o en çok merak edilen sorusunu sorgulamaya başladı: YDS açıklandı mı? 2026 YDS/1 sonuçları ne zaman, ayın kaçında belli olacak? İşte ÖSYM'nin güncel sınav takviminden sızan o net tarih ve sorgulama ekranına dair tüm detaylar...
Kitapçıkların ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından kendi netlerini hesaplayan ancak resmi sonucu görmek için sabırsızlanan adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa değerlendirme süreci bitti mi?
YDS AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK? (2026 YDS/1)Kısa ve net cevap: Hayır, 5 Nisan'da uygulanan 2026-YDS/1 sınavının sonuçları an itibarıyla henüz açıklanmamıştır! ÖSYM'nin 2026 yılı resmi sınav ve sonuç takvimine göre; adayların büyük bir merakla beklediği YDS/1 sonuçları, 30 NİSAN 2026 PERŞEMBE günü ilan edilecektir.Yani adayların resmi dil puanlarını görebilmeleri için önlerinde yaklaşık iki haftalık bir bekleme süresi daha bulunuyor. (Not: ÖSYM'nin e-YDS gibi elektronik ortamda yaptığı sınavların sonuçları aynı gün açıklansa da, kağıt tabanlı YDS sınavlarının okunma ve değerlendirme süreci takvimde belirtildiği gibi birkaç haftayı bulmaktadır.)YDS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?30 Nisan 2026 tarihinde sonuçlar erişime açıldığında, adaylar puanlarını yalnızca elektronik ortamdan öğrenebilecek:Sorgulama Ekranı: Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.Giriş Bilgileri: Adayların sisteme giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numaraları ve kendilerine ait Aday Şifrelerini (veya e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğini) kullanmaları gerekecek.Belge Gönderimi: ÖSYM, adayların adreslerine basılı herhangi bir sonuç belgesi GÖNDERMEYECEK. Sistemden alınan internet çıktısı resmi belge hükmünde kabul edilecek.
