YDS açıklandı mı? 2026 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kitapçıkların ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından kendi netlerini hesaplayan ancak resmi sonucu görmek için sabırsızlanan adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa değerlendirme süreci bitti mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, 5 Nisan'da uygulanan 2026-YDS/1 sınavının sonuçları an itibarıyla henüz açıklanmamıştır! ÖSYM'nin 2026 yılı resmi sınav ve sonuç takvimine göre; adayların büyük bir merakla beklediği YDS/1 sonuçları, 30 NİSAN 2026 PERŞEMBE günü ilan edilecektir.

Yani adayların resmi dil puanlarını görebilmeleri için önlerinde yaklaşık iki haftalık bir bekleme süresi daha bulunuyor. (Not: ÖSYM'nin e-YDS gibi elektronik ortamda yaptığı sınavların sonuçları aynı gün açıklansa da, kağıt tabanlı YDS sınavlarının okunma ve değerlendirme süreci takvimde belirtildiği gibi birkaç haftayı bulmaktadır.)

30 Nisan 2026 tarihinde sonuçlar erişime açıldığında, adaylar puanlarını yalnızca elektronik ortamdan öğrenebilecek:

Sorgulama Ekranı: Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Giriş Bilgileri: Adayların sisteme giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numaraları ve kendilerine ait Aday Şifrelerini (veya e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğini) kullanmaları gerekecek.

Belge Gönderimi: ÖSYM, adayların adreslerine basılı herhangi bir sonuç belgesi GÖNDERMEYECEK. Sistemden alınan internet çıktısı resmi belge hükmünde kabul edilecek.