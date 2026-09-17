Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a Scottie Barnes'ın önüne geçerek takımın kontrolünü ele almak için dönmediğini açıkça ifade etti. Tecrübeli yıldız, genç oyuncuya ve başantrenör Darko Rajaković'in ortaya koyduğu vizyona destek vermek istediğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Raptors'a dönüşünün ardından Rajaković'le konuşan Leonard, 2018-19 sezonunda formasını giydiği ve kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandığı takıma yeniden katılırken nasıl bir yaklaşım benimseyeceğini anlattı.
Leonard, "Buraya herhangi bir şeyi devralmaya gelmedim. Senin vizyonuna, Scottie'ye veya ihtiyaç duyulan her neyse ona yardımcı olmak istiyorum. Ben yalnızca kazanmak istiyorum. Eğer bu Scottie'nin takımıysa, onun takımıdır. Ben fırsat bulduğumda devreye girer ve diğer oyunculara yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yaparım." dedi.
35 yaşındaki yıldız, Toronto'ya dönme kararını şampiyonluğa ulaşma ihtimali en yüksek takıma katılma arzusuyla vermediğini de vurguladı:
"Şampiyonluk peşinde koşup kazanabileceğim en iyi takımı bulmaya çalışmıyorum. Bin farklı takımın formasını giymek istemedim. Bu şehir ailemi benimsedi, ben de şehri sevdim. Burada geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım."
Leonard'ın Toronto'yla kişisel bir bağı da bulunuyor. Raptors'taki ilk döneminde oğlu Toronto'da dünyaya gelen Leonard, oğlunun kendisine uzun süredir şehre ne zaman döneceklerini sorduğunu anlattı.
"Oğlum burada doğdu ve ne zaman geri döneceğini yıllardır soruyordu. Şimdi geri döndü ve geçmişte yaşanan harika şeyleri yalnızca benden dinlemek yerine kendi gözleriyle görebilecek."
Leonard, geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nı beşinci sırada tamamladıktan sonra playoffların ilk turunda elenen bir Raptors ekibine katıldı. Scottie Barnes ise oynadığı 80 maçta 18,1 sayı, 7,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamaları yakaladı. All-Star seçilen Barnes, sezon sonunda En İyi İkinci Savunma Beşi'ne de girdi.
Raptors forveti Allen Graves, Leonard'la aynı takımda yer alacak olmanın heyecanını yaşadığını ve özellikle savunma konusunda tecrübeli yıldızdan çok şey öğrenebileceğini söyledi.
Graves, "Kawhi Leonard'la takım arkadaşı olabilmek gerçekten inanılmaz. Kendisi NBA'in en iyi savunmacısı, en azından bu unvanın en büyük adaylarından biri. Ondan bir şeyler öğrenebilmek çok değerli çünkü oyunumda en fazla geliştirmek istediğim bölüm savunma." ifadelerini kullandı.
Rajaković de Barnes'ın son yıllardaki gelişimini överken 25 yaşındaki oyuncunun ilerlemesini sürdüreceğine inandığını dile getirdi:
"Scottie Barnes, son iki veya üç yılda yeteneklerini gösterdi. Bir All-Star'a dönüşüyor. Önümüzdeki sezon rakipler için ciddi bir sorun olacak."
Toronto, Leonard'ı Los Angeles Clippers'la gerçekleştirdiği büyük takas sonucunda kadrosuna katmıştı. Raptors bu anlaşmada Brandon Ingram, Gradey Dick ve önemli miktarda gelecek draft hakkını Clippers'a gönderdi. Pakette 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur seçimleriyle 2027 yılı için birinci tur seçim hakkı takası da yer aldı.
Leonard, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla çıktığı 65 karşılaşmada 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayarak NBA'de Yılın İkinci Beşi'ne seçilmişti. Tecrübeli yıldız artık Scottie Barnes'ın yanı sıra Immanuel Quickley ve R.J. Barrett'ın da bulunduğu Raptors çekirdeğine katılıyor.
Ancak Leonard'ın önceliği, Toronto'daki takım içi hiyerarşiyi değiştirmek değil. Kendi açıklamasına göre hedefi, Raptors'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği playoff derecesinin üzerine çıkmasına yardımcı olurken Barnes ve takımın geri kalanına katkıda bulunmak.
Leonard, "Rekabetçi biriyim. Bence önümüzde büyük bir fırsat var. Burada neler olabileceğini asla bilemezsiniz." dedi.
Leonard, "Buraya herhangi bir şeyi devralmaya gelmedim. Senin vizyonuna, Scottie'ye veya ihtiyaç duyulan her neyse ona yardımcı olmak istiyorum. Ben yalnızca kazanmak istiyorum. Eğer bu Scottie'nin takımıysa, onun takımıdır. Ben fırsat bulduğumda devreye girer ve diğer oyunculara yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yaparım." dedi.
35 yaşındaki yıldız, Toronto'ya dönme kararını şampiyonluğa ulaşma ihtimali en yüksek takıma katılma arzusuyla vermediğini de vurguladı:
"Şampiyonluk peşinde koşup kazanabileceğim en iyi takımı bulmaya çalışmıyorum. Bin farklı takımın formasını giymek istemedim. Bu şehir ailemi benimsedi, ben de şehri sevdim. Burada geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım."
Leonard'ın Toronto'yla kişisel bir bağı da bulunuyor. Raptors'taki ilk döneminde oğlu Toronto'da dünyaya gelen Leonard, oğlunun kendisine uzun süredir şehre ne zaman döneceklerini sorduğunu anlattı.
"Oğlum burada doğdu ve ne zaman geri döneceğini yıllardır soruyordu. Şimdi geri döndü ve geçmişte yaşanan harika şeyleri yalnızca benden dinlemek yerine kendi gözleriyle görebilecek."
Leonard, geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nı beşinci sırada tamamladıktan sonra playoffların ilk turunda elenen bir Raptors ekibine katıldı. Scottie Barnes ise oynadığı 80 maçta 18,1 sayı, 7,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamaları yakaladı. All-Star seçilen Barnes, sezon sonunda En İyi İkinci Savunma Beşi'ne de girdi.
Raptors forveti Allen Graves, Leonard'la aynı takımda yer alacak olmanın heyecanını yaşadığını ve özellikle savunma konusunda tecrübeli yıldızdan çok şey öğrenebileceğini söyledi.
Graves, "Kawhi Leonard'la takım arkadaşı olabilmek gerçekten inanılmaz. Kendisi NBA'in en iyi savunmacısı, en azından bu unvanın en büyük adaylarından biri. Ondan bir şeyler öğrenebilmek çok değerli çünkü oyunumda en fazla geliştirmek istediğim bölüm savunma." ifadelerini kullandı.
Rajaković de Barnes'ın son yıllardaki gelişimini överken 25 yaşındaki oyuncunun ilerlemesini sürdüreceğine inandığını dile getirdi:
"Scottie Barnes, son iki veya üç yılda yeteneklerini gösterdi. Bir All-Star'a dönüşüyor. Önümüzdeki sezon rakipler için ciddi bir sorun olacak."
Toronto, Leonard'ı Los Angeles Clippers'la gerçekleştirdiği büyük takas sonucunda kadrosuna katmıştı. Raptors bu anlaşmada Brandon Ingram, Gradey Dick ve önemli miktarda gelecek draft hakkını Clippers'a gönderdi. Pakette 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur seçimleriyle 2027 yılı için birinci tur seçim hakkı takası da yer aldı.
Leonard, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla çıktığı 65 karşılaşmada 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayarak NBA'de Yılın İkinci Beşi'ne seçilmişti. Tecrübeli yıldız artık Scottie Barnes'ın yanı sıra Immanuel Quickley ve R.J. Barrett'ın da bulunduğu Raptors çekirdeğine katılıyor.
Ancak Leonard'ın önceliği, Toronto'daki takım içi hiyerarşiyi değiştirmek değil. Kendi açıklamasına göre hedefi, Raptors'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği playoff derecesinin üzerine çıkmasına yardımcı olurken Barnes ve takımın geri kalanına katkıda bulunmak.
Leonard, "Rekabetçi biriyim. Bence önümüzde büyük bir fırsat var. Burada neler olabileceğini asla bilemezsiniz." dedi.