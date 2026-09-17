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Mo Bamba'nın G League hakları Heat'in iştirakine geçti

Miami Heat'in G League takımı Sioux Falls Skyforce, deneyimli uzun Mo Bamba'nın G League haklarını kadrosuna kattı ancak 28 yaşındaki oyuncunun takımda forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Mo Bamba'nın G League hakları Heat'in iştirakine geçti
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Miami Heat'in G League iştiraki Sioux Falls Skyforce, uzun oyuncu Mo Bamba'nın G League haklarını kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla South Florida Sun Sentinel'dan Ira Winderman'ın haberine göre işlem, Heat'in Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattığı büyük yaz döneminin ardından takım yapılanmasını değiştirmeye devam ettiği süreçte gerçekleşti.

Anlaşma kapsamında Sioux Falls, Bamba'nın haklarını alırken Heat de guard Trevor Keels'ın G League haklarını Washington Wizards'ın iştirak takımına gönderdi.

Ancak bu işlem, Bamba'nın kesin olarak Skyforce forması giyeceği anlamına gelmiyor. Winderman, Sioux Falls'un yeni elde ettiği hakları kullanıp kullanmayacağının henüz belli olmadığını özellikle vurguladı.

28 yaşındaki Bamba, NBA'de son olarak 2025-26 sezonunda Utah Jazz ve Toronto Raptors formaları giydi. Jazz'la iki maça çıkan Bamba, 19 dakikada 5 sayı ve 10 ribaund ortalamaları yakaladı. Toronto'daki dönemi ise toplam üç dakika forma giydiği iki karşılaşmayla sınırlı kaldı.

Bamba'nın NBA'deki son kayda değer fırsatı 2024-25 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla gelmişti. Tecrübeli uzun, 28 maçta 4,6 sayı ve 4,3 ribaund ortalamaları tuttururken saha içinden yüzde 46,6 isabetle oynadı.

2018 NBA Draftı'nın 6 numaralı seçimi, G League'de ise dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Bamba, 2025-26 sezonunda Salt Lake City Stars formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 17,0 sayı, 11,8 ribaund, 1,6 asist ve 2,5 blok ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 56,0, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 39,0 isabet buldu.

NBA kariyerine 2018-19 sezonunda Orlando Magic'le başlayan Bamba'nın ligde 10 sezonluk deneyimi bulunuyor. En iyi sezonunu 2021-22'de geçiren Bamba, 71 karşılaşmada 10,6 sayı, 8,1 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakalarken üçlüklerde yüzde 38,1 isabet oranına ulaştı.

Heat'in pivot rotasyonunda hâlihazırda Bam Adebayo ve Nick Richards yer alırken çift yönlü sözleşmeli Vladislav Goldin de kadroda bulunuyor. Adebayo, geçtiğimiz sezon çıktığı 73 maçta 20,1 sayı, 10,0 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı ve En İyi İkinci Savunma Beşi'ne seçildi.

Miami, Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i Milwaukee Bucks'tan kadrosuna kattığı büyük takasın ardından önemli değişiklikler yaşadı. Heat; 6 Temmuz'da resmiyet kazanan anlaşmada Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis ve birden fazla draft hakkını Bucks'a gönderdi.

Heat'in yaz ligi kadrosunda etkileyici bir performans sergileyen Keels ise artık Miami'nin G League planlarının dışında kaldı. Winderman, bu işlemi Heat'in yenilenen şut gücüne duyduğu güvenin bir başka göstergesi olarak değerlendirdi.

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