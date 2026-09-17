En heyecan verici, en çılgın takım: 'Bu Barça bir delilik!'

Hansi Flick yönetiminde Barcelona hiç bu kadar iyi görünmemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalanların sezona yaptığı müthiş başlangıç, çarşamba gecesi sansasyonel bir şekilde devam etti. Hansi Flick'in takımı, üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu hedeflerken lige yükselen Racing Santander'i 7-2 mağlup etti ve altıda altı yaptı.
Barça bu sezon La Liga'da 28 gol attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç da dahil edildiğinde yedi karşılaşmada toplam gol sayısı 33'e ulaştı. Açıkçası Racing Santander çok daha fazla gol de yiyebilirdi.
Raphinha hat-trick yaptı, Joao Cancelo iki olağanüstü gol attı, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus da fileleri buldu. Ancak Yamal bir penaltı kaçırdı ve takım başka birçok net fırsattan da yararlanamadı.
Barça karşılaşmayı 6,65 beklenen gol (xG) değeriyle tamamladı. Bu, Flick yönetiminde bir La Liga maçında ulaştıkları en yüksek xG rakamıydı. Yani bu goller bir anda, hiçbir şey yokken ortaya çıkmıyor. Barcelona, bu inanılmaz hücum rakamlarını destekleyecek kadar çok pozisyon üretiyor.
"BU BARCELONA, BİR DELİLİK!"
Racing Santander orta saha oyuncusu Sergio Canales, Barcelona'nın performansı sorulduğunda DAZN'a şunları söyledi:
"Açıkçası bu bir delilik. Her alandaki seviyeleri üstün. Önde yaptıkları baskı harika. Orta blokta ve alçak blokta da herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Taraftarların zaten göremediği başka ne söyleyebilirim ki? Barcelona maçı izleyen herkes, oynadıkları her karşılaşmanın aynı olduğunu fark ediyor. Önceden televizyonda izliyorsunuz ama sahada yine aynısı başınıza geliyor."
Bu, Flick yönetimindeki en dominant Barcelona görüntüsü.
Kulüp tarihinde ilk kez sezona üst üste yedi galibiyetle başladılar.
ALVAREZ YOKSA RAPHINHA VAR!
Yaz döneminde yeni bir 9 numara arayışlarını belirleyen Julian Alvarez transfer süreci hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olsa da Barcelona'nın hücum hattının mevcut durumu konusunda artık hiçbir endişe duyulmuyor. Merkez santrfor konusunda ise bu yeni Raphinha versiyonundan daha uygun bir isim hayal etmek gerçekten zor. 29 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta 11 gol attı. Barcelona, Raphinha'yı ihtiyaç duyduğu santrfora dönüştürdü
29 yaşındaki Brezilyalı bu sezon merkez santrfor pozisyonuna çekildi ve performansını giderek daha da yukarı taşıdı. Flick'in hücum sistemi son iki yıldır gelişim sürecindeydi ve artık bunun tam anlamıyla meyvelerini verdiğini görüyoruz. Bu, hareketli, çok yönlü ve agresif bir sistem.
ADEYEMI'NİN YENİDEN DOĞUŞU
Julian Alvarez sonunda Atletico Madrid'de kalmış olsa bile Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin transferleri bu yapıyı ciddi biçimde güçlendirdi. Gordon şimdiden taraftarların favorilerinden biri haline geldi. Dün gece ise sol kanatta ilk 11'de başlama sırası Adeyemi'deydi ve Alman oyuncu göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Hızı, Racing'in hiçbir savunmacısı için baş edilebilir değildi. Yamal'ın son bölümde attığı golün asistini yaptı ve iki penaltı kazandırdı.
Barça, Borussia Dortmund'a başlangıçta 22 milyon euro ödedi. Bu ücret her geçen gün tam anlamıyla bir kelepir gibi görünmeye başladı.
ARTIK GENÇ DEĞİL OLGUNLAR!
Bunun yanında Flick'in elinde artık daha olgun bir takım omurgası da bulunuyor. Yamal yeniden en iyi formuna ulaştı ve sürekli daha iyiye gidiyor. La Liga'da şimdiden yedi golü ve iki asisti var. Kadronun genelinde artık gerçek anlamda tecrübe olduğu gibi kalite de bulunuyor.
Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Eric Garcia ve Pau Cubarsi'nin tamamı yükselişte olan, son sezonlarda hem kötü hem de çok iyi dönemlerden geçmiş oyuncular.
ÜSTÜNE BİR DE RODRI...
Bütün bunlara Rodri'nin gelişini de eklediğinizde, Barcelona'nın seviyesini yükseltmesinin arkasındaki bir başka büyük faktör ortaya çıkıyor. Racing karşısında Rodri ve Pedri orta sahayı kontrol etti ancak buna rağmen ikisinin de tam kapasite oynamadığı izlenimini verdiler. Bunun temel nedeni de buna ihtiyaç duymamalarıydı.
Flick, cumartesi günü oynanacak Sevilla deplasmanını düşünerek iki oyuncuyu da 61. dakikada oyundan çıkardı ve dinlendirdi. Sevilla ligde dördüncü sırada ve Barcelona'nın beş puan gerisinde. Bu hafta birden fazla oyuncu hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi.
PEKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ?
Rodri, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada turnuvayı "kazanabileceklerini düşündüğünü" ancak Barcelona'nın "bunun favorisi olamayacağını" söyledi.
Peki ne kadar ileri gidebilirler?
Sezona yapılan bu başlangıç ne kadar keyifli ve etkileyici olursa olsun, bu sorunun cevabı şimdilik açık kalmak zorunda. Çünkü Barcelona bu sezon henüz gerçekten ciddi bir sınavdan geçmedi. Karşılaştıkları takımlar arasında belki de en iyisi Athletic Bilbao'ydu. Barcelona, 27 Ağustos'ta sahasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne Camp Nou'da Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik galibiyetle başladılar. La Liga'da karşılaştıkları diğer takımların ise — Athletic Bilbao dışında — sezonu ligin alt yarısında bitirmesi bekleniyor.
MİLLİ ARADAN SONRA ZOR FİKSTÜR
Milli aradan sonra ise hikâye farklı olacak. Barcelona, 17 Ekim ile 8 Kasım arasında Real Betis, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Aston Villa ve Atletico Madrid gibi takımlarla karşılaşacak.
Bu süreç kesinlikle ekstra bir istikrar seviyesi gerektirecek ve Flick'in, en kritik anlarda fark yaratabilmek için rotasyonundaki tüm oyunculardan katkı alması gerekecek.
Ancak şunu net şekilde söylemek gerekiyor:
Barcelona şu anda dünya futbolunun en heyecan verici, en çılgın ve mutlaka izlenmesi gereken takımlarından biri.
Barça bu sezon La Liga'da 28 gol attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç da dahil edildiğinde yedi karşılaşmada toplam gol sayısı 33'e ulaştı. Açıkçası Racing Santander çok daha fazla gol de yiyebilirdi.
Raphinha hat-trick yaptı, Joao Cancelo iki olağanüstü gol attı, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus da fileleri buldu. Ancak Yamal bir penaltı kaçırdı ve takım başka birçok net fırsattan da yararlanamadı.
Barça karşılaşmayı 6,65 beklenen gol (xG) değeriyle tamamladı. Bu, Flick yönetiminde bir La Liga maçında ulaştıkları en yüksek xG rakamıydı. Yani bu goller bir anda, hiçbir şey yokken ortaya çıkmıyor. Barcelona, bu inanılmaz hücum rakamlarını destekleyecek kadar çok pozisyon üretiyor.
"BU BARCELONA, BİR DELİLİK!"
Racing Santander orta saha oyuncusu Sergio Canales, Barcelona'nın performansı sorulduğunda DAZN'a şunları söyledi:
"Açıkçası bu bir delilik. Her alandaki seviyeleri üstün. Önde yaptıkları baskı harika. Orta blokta ve alçak blokta da herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Taraftarların zaten göremediği başka ne söyleyebilirim ki? Barcelona maçı izleyen herkes, oynadıkları her karşılaşmanın aynı olduğunu fark ediyor. Önceden televizyonda izliyorsunuz ama sahada yine aynısı başınıza geliyor."
Bu, Flick yönetimindeki en dominant Barcelona görüntüsü.
Kulüp tarihinde ilk kez sezona üst üste yedi galibiyetle başladılar.
ALVAREZ YOKSA RAPHINHA VAR!
Yaz döneminde yeni bir 9 numara arayışlarını belirleyen Julian Alvarez transfer süreci hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olsa da Barcelona'nın hücum hattının mevcut durumu konusunda artık hiçbir endişe duyulmuyor. Merkez santrfor konusunda ise bu yeni Raphinha versiyonundan daha uygun bir isim hayal etmek gerçekten zor. 29 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta 11 gol attı. Barcelona, Raphinha'yı ihtiyaç duyduğu santrfora dönüştürdü
29 yaşındaki Brezilyalı bu sezon merkez santrfor pozisyonuna çekildi ve performansını giderek daha da yukarı taşıdı. Flick'in hücum sistemi son iki yıldır gelişim sürecindeydi ve artık bunun tam anlamıyla meyvelerini verdiğini görüyoruz. Bu, hareketli, çok yönlü ve agresif bir sistem.
ADEYEMI'NİN YENİDEN DOĞUŞU
Julian Alvarez sonunda Atletico Madrid'de kalmış olsa bile Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin transferleri bu yapıyı ciddi biçimde güçlendirdi. Gordon şimdiden taraftarların favorilerinden biri haline geldi. Dün gece ise sol kanatta ilk 11'de başlama sırası Adeyemi'deydi ve Alman oyuncu göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Hızı, Racing'in hiçbir savunmacısı için baş edilebilir değildi. Yamal'ın son bölümde attığı golün asistini yaptı ve iki penaltı kazandırdı.
Barça, Borussia Dortmund'a başlangıçta 22 milyon euro ödedi. Bu ücret her geçen gün tam anlamıyla bir kelepir gibi görünmeye başladı.
ARTIK GENÇ DEĞİL OLGUNLAR!
Bunun yanında Flick'in elinde artık daha olgun bir takım omurgası da bulunuyor. Yamal yeniden en iyi formuna ulaştı ve sürekli daha iyiye gidiyor. La Liga'da şimdiden yedi golü ve iki asisti var. Kadronun genelinde artık gerçek anlamda tecrübe olduğu gibi kalite de bulunuyor.
Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Eric Garcia ve Pau Cubarsi'nin tamamı yükselişte olan, son sezonlarda hem kötü hem de çok iyi dönemlerden geçmiş oyuncular.
ÜSTÜNE BİR DE RODRI...
Bütün bunlara Rodri'nin gelişini de eklediğinizde, Barcelona'nın seviyesini yükseltmesinin arkasındaki bir başka büyük faktör ortaya çıkıyor. Racing karşısında Rodri ve Pedri orta sahayı kontrol etti ancak buna rağmen ikisinin de tam kapasite oynamadığı izlenimini verdiler. Bunun temel nedeni de buna ihtiyaç duymamalarıydı.
Flick, cumartesi günü oynanacak Sevilla deplasmanını düşünerek iki oyuncuyu da 61. dakikada oyundan çıkardı ve dinlendirdi. Sevilla ligde dördüncü sırada ve Barcelona'nın beş puan gerisinde. Bu hafta birden fazla oyuncu hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi.
PEKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ?
Rodri, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada turnuvayı "kazanabileceklerini düşündüğünü" ancak Barcelona'nın "bunun favorisi olamayacağını" söyledi.
Peki ne kadar ileri gidebilirler?
Sezona yapılan bu başlangıç ne kadar keyifli ve etkileyici olursa olsun, bu sorunun cevabı şimdilik açık kalmak zorunda. Çünkü Barcelona bu sezon henüz gerçekten ciddi bir sınavdan geçmedi. Karşılaştıkları takımlar arasında belki de en iyisi Athletic Bilbao'ydu. Barcelona, 27 Ağustos'ta sahasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne Camp Nou'da Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik galibiyetle başladılar. La Liga'da karşılaştıkları diğer takımların ise — Athletic Bilbao dışında — sezonu ligin alt yarısında bitirmesi bekleniyor.
MİLLİ ARADAN SONRA ZOR FİKSTÜR
Milli aradan sonra ise hikâye farklı olacak. Barcelona, 17 Ekim ile 8 Kasım arasında Real Betis, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Aston Villa ve Atletico Madrid gibi takımlarla karşılaşacak.
Bu süreç kesinlikle ekstra bir istikrar seviyesi gerektirecek ve Flick'in, en kritik anlarda fark yaratabilmek için rotasyonundaki tüm oyunculardan katkı alması gerekecek.
Ancak şunu net şekilde söylemek gerekiyor:
Barcelona şu anda dünya futbolunun en heyecan verici, en çılgın ve mutlaka izlenmesi gereken takımlarından biri.