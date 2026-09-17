Klopp'tan Sane açıklaması: 'Ayakları sağlam basmadı'

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı dört karşılaşma için aday kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jürgen Klopp tarafından açıklanan kadroda Galatasaraylı Leroy Sane kadroya davet edilmedi.
KLOPP: "ONUNLA KONUŞACAĞIM!"
Jürgen Klopp, basın toplantısına Sane ile ilgili gelen soruya "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım. Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz." dedi.
GÖRÜLMEMİŞ KADRO, 4 MAÇA 2 AYRI 22'LİK KADRO
Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, daha önce pek rastlanmayan bir uygulamaya imza attı. Klopp, Uluslar Ligi'ndeki ilk 2 karşılaşma için 22 kişilik bir kadro belirlerken, sonraki 2 mücadele için ise farklı 22 oyuncudan oluşan bir liste açıkladı.
Klopp'un tercihleri doğrultusunda bazı futbolcular yalnızca belirli maçların kadrosunda yer alacak. Alexander Nübel, Almanya'nın deplasmanda Hollanda ve sahasında Yunanistan ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli kaleci, sahadaki Sırbistan ve deplasmandaki Yunanistan maçlarının kadrosunda ise yer almadı.
Almanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Sırbistan, Yunanistan ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
44 OYUNCULUK KADRO AÇIKLANDI
Almanya'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Jonas Urbig, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen
Savunma: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malick Thiaw, Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman
Orta saha: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nadiem Amiri, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach
Forvet: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade, Younes Ebnoutalib, Kai Havertz
KLOPP: "ONUNLA KONUŞACAĞIM!"
Jürgen Klopp, basın toplantısına Sane ile ilgili gelen soruya "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım. Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz." dedi.
GÖRÜLMEMİŞ KADRO, 4 MAÇA 2 AYRI 22'LİK KADRO
Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, daha önce pek rastlanmayan bir uygulamaya imza attı. Klopp, Uluslar Ligi'ndeki ilk 2 karşılaşma için 22 kişilik bir kadro belirlerken, sonraki 2 mücadele için ise farklı 22 oyuncudan oluşan bir liste açıkladı.
Klopp'un tercihleri doğrultusunda bazı futbolcular yalnızca belirli maçların kadrosunda yer alacak. Alexander Nübel, Almanya'nın deplasmanda Hollanda ve sahasında Yunanistan ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli kaleci, sahadaki Sırbistan ve deplasmandaki Yunanistan maçlarının kadrosunda ise yer almadı.
Almanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Sırbistan, Yunanistan ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
44 OYUNCULUK KADRO AÇIKLANDI
Almanya'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Jonas Urbig, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen
Savunma: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malick Thiaw, Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman
Orta saha: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nadiem Amiri, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach
Forvet: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade, Younes Ebnoutalib, Kai Havertz