Pascal Nouma'dan Beşiktaş-Marsilya itirafı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı formayla unutulmaz bir dönem geçiren ve daha sonra Marsilya'da oynayan Pascal Nouma, karşılaşma öncesinde Gazete Oksijen'de özel bir yazı kaleme aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nouma, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak karşılaşmanın kendisi için sıradan bir maç olmadığını belirtirken, iki kulüple olan bağını ve Marsilya'da geçirdiği zorlu dönemi anlattı.
"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN BİR KULÜPTEN FAZLASI"
Nouma, Beşiktaş'taki günlerini anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Bir futbolcu bazen bir kulüpte çok gol atar, kupalar kazanır, sonra da yoluna devam eder. Bazense kulüple arasında futbolun açıklayamadığı bir bağ kurulur. Beşiktaş benim için ikincisidir. Taraftarla aramızdaki ilişki yalnızca attığım gollerle oluşmadı. Onlar benim sahadaki mücadelemi, karakterimi ve bazen de çılgınlığımı sevdi. Ben de onların tutkusunu sevdim. Birbirimize ilk görüşte âşık olmuş gibiydik."
Nouma, Beşiktaş'ın hayatındaki yerini ise şöyle anlattı:
"Beşiktaş benim için bir kulüpten fazlası. Çünkü hayatımın asla unutamayacağım bir dönemini orada yaşadım. Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmediysem bunda Beşiktaş taraftarının çok büyük payı var. Bana yalnızca tribünden tezahürat yapmadılar. Beni ailelerinden biri gibi kabul ettiler."
MARSİLYA'DA HAYATININ EN ZOR DÖNEMİ
Marsilya'daki dönemine de geniş yer veren Nouma, futbol kariyerinin ötesinde bir mücadele yaşadığını belirtti.
"Ne yazık ki orada futbol konuşmanın bile anlamsız kaldığı bir şey yaşadım. Marsilya formasıyla 11 maça çıktım ve o sırada kansere yakalandığımı öğrendim. Daha sonra doktorların bile inanmakta zorlandığı bir gerçekle yüzleştim: Ben o maçları hastalığımla birlikte oynamıştım."
Nouma, Marsilya taraftarlarının zor günlerinde kendisine verdiği desteğin kendisi için unutulmaz olduğunu da vurguladı.
"Çünkü insan yalnızca en güzel günlerinde yanında olanları hatırlamakla kalmaz. Asıl, hayatının en zor döneminde kendisine elini uzatanları unutmaz."
"İKİ TAKIM ARASINDA SEÇİM YAPAMAM"
Beşiktaş ile Marsilya'nın karşı karşıya gelecek olmasının kendisi açısından farklı bir anlam taşıdığını belirten Nouma, iki takım arasında seçim yapamayacağını söyledi:
"Şimdi Beşiktaş ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Futbol oynadığım iki kulüp aynı sahada olacak. Bana 'Hangisini tutacaksın?' diye soruyorlar. Nasıl bir seçim yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Kalbim birinden diğerine gidip gelecek. Beşiktaş benim evim, Marsilya ise hayatımın en büyük mücadelesini verdiğim şehir. Biri bana ait olduğum yeri, diğeri hayatta kalmanın değerini öğretti. Bu nedenle bu maç benim için kişisel bir derbi."
"BEŞİKTAŞ'I GALİBİYETE BİRAZ DAHA YAKIN GÖRÜYORUM"
Karşılaşmanın sportif tarafına ilişkin görüşlerini de paylaşan Nouma, Beşiktaş'ın sezon başındaki performansına dikkat çekti.
"Beşiktaş'ın son üç maçtaki yükselen performansına ve Marsilya'nın aldığı yenilgilere baktığımda, Beşiktaş'ı galibiyete biraz daha yakın görüyorum. Üstelik kendi evinde, kendi taraftarının önünde oynayacak. Yine de futbol kesin bir bilim değildir. Matematik hiç değildir. Kâğıt üzerinde yaptığınız bütün hesaplar, maç başladıktan sonra tek bir pozisyonla değişebilir. Futbolun güzelliği de burada: Her zaman bir sürpriz ihtimali vardır."
"EN İYİ OLAN KAZANSIN"
Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfere de değinen Nouma, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın özel bir atmosferde geçeceğini ifade etti.
Nouma yazısını şu sözlerle tamamladı:
"Maç başladığında ise tüm bu sözler havada kalacak. Duygular bir süreliğine kenara çekilecek ve top konuşacak. Ama sahada ne yaşanırsa yaşansın, hiçbir skor bu iki kulübe karşı hissettiklerimi değiştiremez. Umarım güzel bir maç olur. Umarım iki takım da büyüklüğüne yakışan bir oyun oynar. Ve sonunda? En iyi olan kazansın."
Siyah-beyazlı formayla unutulmaz bir dönem geçiren ve daha sonra Marsilya'da oynayan Pascal Nouma, karşılaşma öncesinde Gazete Oksijen'de özel bir yazı kaleme aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nouma, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak karşılaşmanın kendisi için sıradan bir maç olmadığını belirtirken, iki kulüple olan bağını ve Marsilya'da geçirdiği zorlu dönemi anlattı.
"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN BİR KULÜPTEN FAZLASI"
Nouma, Beşiktaş'taki günlerini anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Bir futbolcu bazen bir kulüpte çok gol atar, kupalar kazanır, sonra da yoluna devam eder. Bazense kulüple arasında futbolun açıklayamadığı bir bağ kurulur. Beşiktaş benim için ikincisidir. Taraftarla aramızdaki ilişki yalnızca attığım gollerle oluşmadı. Onlar benim sahadaki mücadelemi, karakterimi ve bazen de çılgınlığımı sevdi. Ben de onların tutkusunu sevdim. Birbirimize ilk görüşte âşık olmuş gibiydik."
Nouma, Beşiktaş'ın hayatındaki yerini ise şöyle anlattı:
"Beşiktaş benim için bir kulüpten fazlası. Çünkü hayatımın asla unutamayacağım bir dönemini orada yaşadım. Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmediysem bunda Beşiktaş taraftarının çok büyük payı var. Bana yalnızca tribünden tezahürat yapmadılar. Beni ailelerinden biri gibi kabul ettiler."
MARSİLYA'DA HAYATININ EN ZOR DÖNEMİ
Marsilya'daki dönemine de geniş yer veren Nouma, futbol kariyerinin ötesinde bir mücadele yaşadığını belirtti.
"Ne yazık ki orada futbol konuşmanın bile anlamsız kaldığı bir şey yaşadım. Marsilya formasıyla 11 maça çıktım ve o sırada kansere yakalandığımı öğrendim. Daha sonra doktorların bile inanmakta zorlandığı bir gerçekle yüzleştim: Ben o maçları hastalığımla birlikte oynamıştım."
Nouma, Marsilya taraftarlarının zor günlerinde kendisine verdiği desteğin kendisi için unutulmaz olduğunu da vurguladı.
"Çünkü insan yalnızca en güzel günlerinde yanında olanları hatırlamakla kalmaz. Asıl, hayatının en zor döneminde kendisine elini uzatanları unutmaz."
"İKİ TAKIM ARASINDA SEÇİM YAPAMAM"
Beşiktaş ile Marsilya'nın karşı karşıya gelecek olmasının kendisi açısından farklı bir anlam taşıdığını belirten Nouma, iki takım arasında seçim yapamayacağını söyledi:
"Şimdi Beşiktaş ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Futbol oynadığım iki kulüp aynı sahada olacak. Bana 'Hangisini tutacaksın?' diye soruyorlar. Nasıl bir seçim yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Kalbim birinden diğerine gidip gelecek. Beşiktaş benim evim, Marsilya ise hayatımın en büyük mücadelesini verdiğim şehir. Biri bana ait olduğum yeri, diğeri hayatta kalmanın değerini öğretti. Bu nedenle bu maç benim için kişisel bir derbi."
"BEŞİKTAŞ'I GALİBİYETE BİRAZ DAHA YAKIN GÖRÜYORUM"
Karşılaşmanın sportif tarafına ilişkin görüşlerini de paylaşan Nouma, Beşiktaş'ın sezon başındaki performansına dikkat çekti.
"Beşiktaş'ın son üç maçtaki yükselen performansına ve Marsilya'nın aldığı yenilgilere baktığımda, Beşiktaş'ı galibiyete biraz daha yakın görüyorum. Üstelik kendi evinde, kendi taraftarının önünde oynayacak. Yine de futbol kesin bir bilim değildir. Matematik hiç değildir. Kâğıt üzerinde yaptığınız bütün hesaplar, maç başladıktan sonra tek bir pozisyonla değişebilir. Futbolun güzelliği de burada: Her zaman bir sürpriz ihtimali vardır."
"EN İYİ OLAN KAZANSIN"
Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfere de değinen Nouma, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın özel bir atmosferde geçeceğini ifade etti.
Nouma yazısını şu sözlerle tamamladı:
"Maç başladığında ise tüm bu sözler havada kalacak. Duygular bir süreliğine kenara çekilecek ve top konuşacak. Ama sahada ne yaşanırsa yaşansın, hiçbir skor bu iki kulübe karşı hissettiklerimi değiştiremez. Umarım güzel bir maç olur. Umarım iki takım da büyüklüğüne yakışan bir oyun oynar. Ve sonunda? En iyi olan kazansın."