Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk!

Manchester United altyapısının en dikkat çeken isimlerinden JJ Gabriel, kulüpten ayrılmak için resmi adım attı. 15 yaşındaki genç yıldız adayının geleceği belirsizliğini korurken Real Madrid'in transfer için ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İngiliz ekibinin altyapısında 9 yaşından bu yana forma giyen Gabriel'in, pazartesi günü kulübe kaydının silinmesini talep eden resmi bir mektup gönderdiği aktarıldı. Manchester United yönetimi genç oyuncuyu takımda tutmak için çalışmalarını sürdürse de taraflar arasındaki ayrılığın giderek büyüdüğü ifade edildi.





CARRINGTON'A GİTMİYOR

Gabriel, geçtiğimiz hafta UEFA Gençlik Ligi'nde Sabah'a karşı Manchester United U19 formasıyla hat-trick yaptı. Ancak genç futbolcunun aynı gün Şampiyonlar Ligi'nde A takım kadrosunda yer almayı beklediği ve bu tercihin taraflar arasındaki ilişkide önemli bir kırılma yarattığı kaydedildi.





15 yaşındaki oyuncu daha sonra A takım antrenmanına katılmazken sosyal medya hesabındaki Manchester United içeriklerini de kaldırdı.





Kulübün Gabriel'i Brighton ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeyi planladığı ancak oyuncunun Carrington'a dönmediği belirtildi.





Manchester United CEO'su Omar Berrada'nın süreci yakından takip ettiği, kulübün ortaklarından Sir Jim Ratcliffe'in de gelişmelerden haberdar olduğu ifade edildi.





REAL MADRID AYLARDIR TAKİPTE

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, JJ Gabriel'in transferi için son birkaç aydır çalışmalar yürütüyor.





İspanyol devi, oyuncunun henüz 18 yaşından küçük olması nedeniyle FIFA'nın uluslararası transfer kurallarını dikkate alarak süreci son derece dikkatli şekilde yönetiyor.





Real Madrid'in Gabriel için hazırladığı planın da büyük ölçüde netleştiği ifade edildi. Genç futbolcunun transfer edilmesi halinde öncelikle Real Madrid Castilla ve U19 takımı arasında değerlendirilmesi, UEFA Gençlik Ligi'nde de forma giymesi düşünülüyor.





Madrid yönetiminin Gabriel'i uzun vadede A takım seviyesine ulaşabilecek bir oyuncu olarak gördüğü kaydedildi.





BARCELONA, PSG VE BAYERN DE PEŞİNDE

Gabriel için yalnızca Real Madrid'in girişimde bulunmadığı belirtildi.





Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimalini araştırdığı ifade edildi.





Manchester United ise Gabriel'i kaybetmek istemiyor ve oyuncuya 16 yaşına girmesinin ardından yeni bir altyapı sözleşmesi, 17 yaşında ise profesyonel kontrat sunmayı planlıyordu.





TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞEBİLİR?

Manchester United'ın Gabriel'in sözleşmesinin feshedilmesi talebini kabul etmeye hazır olmadığı belirtiliyor. Mevcut anlaşmanın gelecek yaz sona ermesi nedeniyle İngiliz ekibinin oyuncuyu sözleşme süresi boyunca kulüpte tutma hakkı bulunuyor.





Ancak Gabriel'in Avrupa Birliği pasaportuna sahip olması ya da bu pasaportu alması halinde tablo değişebilir.





6 Ekim'de 16 yaşına girecek futbolcunun ailesinde İrlanda ve Kıbrıs bağlantılarının bulunması nedeniyle Manchester United'ın oyuncunun AB vatandaşlığı durumunu araştırdığı aktarıldı.





Gabriel'in babası Joe O'Cearuill'in İrlanda Milli Takımı formasını iki kez giydiği, annesinin ise Kıbrıs kökenli olduğu belirtildi.





Bir transfer gerçekleşmesi halinde Manchester United'ın FIFA'nın eğitim tazminatı sistemi üzerinden 100 bin sterlinin üzerinde bir ödeme alabileceği ifade ediliyor.





ALTYAPIDA 34 MAÇTA 37 GOLE KATKI

JJ Gabriel, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.





Teknik kapasitesi, dar alandaki top hakimiyeti ve iki ayağıyla da bitiricilik yapabilmesiyle dikkat çeken genç oyuncunun idolünün Neymar olduğu belirtiliyor.





Manchester United A takımıyla çok sayıda antrenmana çıkan Gabriel'in kulübün deneyimli futbolcuları üzerinde de olumlu bir izlenim bıraktığı aktarıldı.





Genç futbolcu, Manchester United tarihinde FA Youth Cup'ta forma giyen ve gol atan en genç oyuncu olurken, altyapı seviyesinde çıktığı son 34 karşılaşmada 31 gol ve 6 asist üretti.





UNITED'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Manchester United yönetiminin yaşanan gelişmelerin ardından kulüp içinde toplantılar yaptığı ve sürecin nasıl yönetileceğini değerlendirdiği kaydedildi.





İngiliz ekibinin Gabriel'in kayıt silme talebine cuma gününe kadar resmi yanıt vermesi bekleniyor.





Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin yakından takip ettiği genç oyuncunun geleceğinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.



