17 Eylül
Beşiktaş-Marsilya
22:00
17 Eylül
Levski-RB Salzburg
19:45
17 Eylül
OFI Crete-Hoffenheim
19:45
17 Eylül
Viktoria Plzen-Union St.Gilloise
22:00
17 Eylül
Lillestroem-Torreense
22:00
17 Eylül
C.Palace-Lech Poznan
22:00
17 Eylül
Celtic-Ferencvaros
22:00
17 Eylül
Juventus-NEC Nijmegen
22:00
17 Eylül
Real Sociedad-Bournemouth
22:00
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
17 Eylül
Real Betis-Getafe
20:00
17 Eylül
Malaga-Villarreal
22:30
17 Eylül
M.City-Norwich City
21:30

Kasımpaşa, taraftarı önünde siftah peşinde!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 12:03 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, taraftarı önünde siftah peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'deki 5 maçın 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan Kasımpaşa, 9 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Lider Galatasaray ile ligde namağlup 2 takımdan biri olan lacivert-beyazlılar, Konyaspor'u mağlup ederek bu sezon taraftarı önündeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini 5. haftada Trabzonspor karşısında elde etti. İlk 4 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı takım, haftaya 3 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

- Kasımpaşa'nın Konyaspor karşında 17 maçlık galibiyet özlemi

Lacivert-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 17 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

İki takım arasında ligdeki son 17 maçın 8'ini Konyaspor kazanırken 9'u beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Konyaspor'a karşı son galibiyetini 2017-18 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.