Myles Turner, NBA Oyuncular Birliği Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevine seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turner, 2025-26 sezonunun ardından profesyonel basketbol kariyerini noktalayan Garrett Temple'ın yerine üç yıllık görevine hemen başlayacak.
Turner yaptığı açıklamada, "Ligimiz açısından böylesine kritik bir dönemde yönetim kuruluna katılacağım için büyük heyecan duyuyorum ve Oyuncular Birliği bünyesinde bu liderlik görevini üstlenmeye hazırım. Meslektaşlarımın oylarıyla seçilmek benim için büyük bir onur. Lig genelindeki oyuncuların önem verdiği öncelikleri ileri taşımaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.
NBA kariyerine 2015 yılında başlayan Turner, Milwaukee Bucks'taki ikinci sezonuna hazırlanıyor. Tecrübeli uzun, saha dışında sosyal etki yaratmaya yönelik çalışmalar ve yardım faaliyetleriyle de yakından ilgileniyor.
Turner, NBPA Yönetim Kurulu'na ilk kez 2017'de başkan yardımcısı seçilen ve 2021 ile 2024'te yeniden göreve getirilen Temple'ın yerini alacak.
NBPA İcra Direktörü ve PLYRS UNTD CEO'su David Kelly, Temple'ın katkılarını överken Turner'ın göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kelly, "Garrett'ın son dokuz yılda oyuncular arasındaki birlik ve beraberliğe gösterdiği bağlılık takdire şayandı. Dallas Mavericks'ta yardımcı antrenör olarak başlayacağı yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz. Ayrıca Myles Turner'ı yönetim kurulumuzun en yeni üyesi olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oyunun ticari yönüyle oyuncuların ligdeki deneyimi üzerinde etki yaratma tutkusu, organizasyonumuzu daha ileri seviyelere taşımamıza mutlaka yardımcı olacaktır." dedi.
Turner yaptığı açıklamada, "Ligimiz açısından böylesine kritik bir dönemde yönetim kuruluna katılacağım için büyük heyecan duyuyorum ve Oyuncular Birliği bünyesinde bu liderlik görevini üstlenmeye hazırım. Meslektaşlarımın oylarıyla seçilmek benim için büyük bir onur. Lig genelindeki oyuncuların önem verdiği öncelikleri ileri taşımaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.
NBA kariyerine 2015 yılında başlayan Turner, Milwaukee Bucks'taki ikinci sezonuna hazırlanıyor. Tecrübeli uzun, saha dışında sosyal etki yaratmaya yönelik çalışmalar ve yardım faaliyetleriyle de yakından ilgileniyor.
Turner, NBPA Yönetim Kurulu'na ilk kez 2017'de başkan yardımcısı seçilen ve 2021 ile 2024'te yeniden göreve getirilen Temple'ın yerini alacak.
NBPA İcra Direktörü ve PLYRS UNTD CEO'su David Kelly, Temple'ın katkılarını överken Turner'ın göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kelly, "Garrett'ın son dokuz yılda oyuncular arasındaki birlik ve beraberliğe gösterdiği bağlılık takdire şayandı. Dallas Mavericks'ta yardımcı antrenör olarak başlayacağı yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz. Ayrıca Myles Turner'ı yönetim kurulumuzun en yeni üyesi olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oyunun ticari yönüyle oyuncuların ligdeki deneyimi üzerinde etki yaratma tutkusu, organizasyonumuzu daha ileri seviyelere taşımamıza mutlaka yardımcı olacaktır." dedi.