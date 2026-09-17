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Trabzonspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiğini resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 16:00
Fotoğraf: AA
Trabzonspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!
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Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilecek isim resmen belli oldu. Bordo-mavili kulüp, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavili ekip teknik direktör Thomas Reis'in sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin ekiplerinden Bochum'da başlayan Thomas Reis, daha sonra Schalke'yi çalıştırdı.

52 yaşındaki teknik adam, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'da görev yaptı. Reis, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

SON OLARAK LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRDI

Thomas Reis, Samsunspor'un ardından Bulgaristan ekibi Ludogorets'in teknik direktörlüğünü yaptı.

Alman çalıştırıcı, Ludogorets'in ardından kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Bordo-mavili kulüp, Reis için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

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