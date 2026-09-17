Trabzonspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilecek isim resmen belli oldu. Bordo-mavili kulüp, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavili ekip teknik direktör Thomas Reis'in sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin ekiplerinden Bochum'da başlayan Thomas Reis, daha sonra Schalke'yi çalıştırdı.
52 yaşındaki teknik adam, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'da görev yaptı. Reis, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.
SON OLARAK LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRDI
Thomas Reis, Samsunspor'un ardından Bulgaristan ekibi Ludogorets'in teknik direktörlüğünü yaptı.
Alman çalıştırıcı, Ludogorets'in ardından kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Bordo-mavili kulüp, Reis için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
KARİYERİ
🚨TRABZONSPOR - KAP
"Teknik Direktör Sayın Thomas Reis'in Kulübümüze transferi konusunda Ludogorets Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ludogorets Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 900.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Profesyonel futbol takımımızın teknik… https://t.co/z2Xk8IaBpD
— Sporx (@sporx) September 17, 2026
Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin ekiplerinden Bochum'da başlayan Thomas Reis, daha sonra Schalke'yi çalıştırdı.
52 yaşındaki teknik adam, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'da görev yaptı. Reis, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.
SON OLARAK LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRDI
Thomas Reis, Samsunspor'un ardından Bulgaristan ekibi Ludogorets'in teknik direktörlüğünü yaptı.
Alman çalıştırıcı, Ludogorets'in ardından kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Bordo-mavili kulüp, Reis için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu.