New York Knicks; tecrübeli oyuncu Bruce Brown, 2020 NBA Draftı'nın 2 numaralı seçimi James Wiseman ve guard Ochai Agbaji ile Exhibit 9 sözleşmesi imzaladığını çarşamba günü açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets forması giyen Brown, çıktığı 82 karşılaşmada 7,9 sayı, 3,9 ribaund, 2,1 asist ve 1,0 top çalma ortalamaları yakaladı. 30 yaşındaki oyuncu, Nuggets'ın 2023'te şampiyonluğa ulaştığı kadroda benchten gelerek önemli bir rol üstlenmişti.
Wiseman ise son iki sezonda Indiana Pacers formasıyla yalnızca beş karşılaşmada oynayabildi. Pacers'ın 2024-25 sezonundaki açılış maçında sol Aşil tendonunu koparan deneyimli uzun, kısa süreliğine parkelere dönmesinin ardından geçtiğimiz aralık ayında serbest bırakıldı.
NBA kariyerine umut vadeden bir başlangıç yapan Wiseman, Golden State Warriors'taki çaylak sezonunda 39 maçta 11,5 sayı ve 5,8 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Ancak sağ menisküsündeki yırtık nedeniyle ilk sezonu erken sona ermiş, rehabilitasyon süreci sebebiyle 2021-22 sezonunun tamamını da kaçırmıştı.
Agbaji ise geçtiğimiz sezonu Toronto Raptors ile Brooklyn Nets arasında geçirdi. Kariyerinin en düşük sayı ortalamasında kalan Agbaji, maç başına 5,1 sayı kaydederken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 26,6 isabet buldu.
Cleveland Cavaliers, Agbaji'yi 2022 NBA Draftı'nda 14. sıradan seçmiş ancak iki ay sonra Donovan Mitchell'ın Cleveland'a gönderildiği büyük takasın parçası olarak Utah Jazz'a yollamıştı.
Uzun oyuncu Drew Eubanks ile kanat John Konchar da New York'la Exhibit 9 sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Beş oyuncunun tamamı, Knicks'in antrenman kampında kadroya girebilmek için mücadele edecek. ESPN'den Bobby Marks'a göre kadrosunda iki boş yer bulunan New York, maaş bütçesinde alan yaratacak bir takas gerçekleştirmediği sürece bu oyunculardan yalnızca birini takımda tutabilecek.
Wiseman ise son iki sezonda Indiana Pacers formasıyla yalnızca beş karşılaşmada oynayabildi. Pacers'ın 2024-25 sezonundaki açılış maçında sol Aşil tendonunu koparan deneyimli uzun, kısa süreliğine parkelere dönmesinin ardından geçtiğimiz aralık ayında serbest bırakıldı.
NBA kariyerine umut vadeden bir başlangıç yapan Wiseman, Golden State Warriors'taki çaylak sezonunda 39 maçta 11,5 sayı ve 5,8 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Ancak sağ menisküsündeki yırtık nedeniyle ilk sezonu erken sona ermiş, rehabilitasyon süreci sebebiyle 2021-22 sezonunun tamamını da kaçırmıştı.
Agbaji ise geçtiğimiz sezonu Toronto Raptors ile Brooklyn Nets arasında geçirdi. Kariyerinin en düşük sayı ortalamasında kalan Agbaji, maç başına 5,1 sayı kaydederken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 26,6 isabet buldu.
Cleveland Cavaliers, Agbaji'yi 2022 NBA Draftı'nda 14. sıradan seçmiş ancak iki ay sonra Donovan Mitchell'ın Cleveland'a gönderildiği büyük takasın parçası olarak Utah Jazz'a yollamıştı.
Uzun oyuncu Drew Eubanks ile kanat John Konchar da New York'la Exhibit 9 sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Beş oyuncunun tamamı, Knicks'in antrenman kampında kadroya girebilmek için mücadele edecek. ESPN'den Bobby Marks'a göre kadrosunda iki boş yer bulunan New York, maaş bütçesinde alan yaratacak bir takas gerçekleştirmediği sürece bu oyunculardan yalnızca birini takımda tutabilecek.