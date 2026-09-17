17 Eylül
Beşiktaş-Marsilya
22:00
17 Eylül
Levski-RB Salzburg
19:45
17 Eylül
OFI Crete-Hoffenheim
19:45
17 Eylül
Viktoria Plzen-Union St.Gilloise
22:00
17 Eylül
Lillestroem-Torreense
22:00
17 Eylül
C.Palace-Lech Poznan
22:00
17 Eylül
Celtic-Ferencvaros
22:00
17 Eylül
Juventus-NEC Nijmegen
22:00
17 Eylül
Real Sociedad-Bournemouth
22:00
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
17 Eylül
Real Betis-Getafe
20:00
17 Eylül
Malaga-Villarreal
22:30
17 Eylül
M.City-Norwich City
21:30

Knicks, 5 oyuncuyla Exhibit 9 sözleşmesi imzaladı

New York Knicks; Bruce Brown, James Wiseman, Ochai Agbaji, Drew Eubanks ve John Konchar'ı antrenman kampında kadroya girme mücadelesi verecekleri Exhibit 9 sözleşmeleriyle kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 14:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks, 5 oyuncuyla Exhibit 9 sözleşmesi imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
New York Knicks; tecrübeli oyuncu Bruce Brown, 2020 NBA Draftı'nın 2 numaralı seçimi James Wiseman ve guard Ochai Agbaji ile Exhibit 9 sözleşmesi imzaladığını çarşamba günü açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets forması giyen Brown, çıktığı 82 karşılaşmada 7,9 sayı, 3,9 ribaund, 2,1 asist ve 1,0 top çalma ortalamaları yakaladı. 30 yaşındaki oyuncu, Nuggets'ın 2023'te şampiyonluğa ulaştığı kadroda benchten gelerek önemli bir rol üstlenmişti.

Wiseman ise son iki sezonda Indiana Pacers formasıyla yalnızca beş karşılaşmada oynayabildi. Pacers'ın 2024-25 sezonundaki açılış maçında sol Aşil tendonunu koparan deneyimli uzun, kısa süreliğine parkelere dönmesinin ardından geçtiğimiz aralık ayında serbest bırakıldı.

NBA kariyerine umut vadeden bir başlangıç yapan Wiseman, Golden State Warriors'taki çaylak sezonunda 39 maçta 11,5 sayı ve 5,8 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Ancak sağ menisküsündeki yırtık nedeniyle ilk sezonu erken sona ermiş, rehabilitasyon süreci sebebiyle 2021-22 sezonunun tamamını da kaçırmıştı.

Agbaji ise geçtiğimiz sezonu Toronto Raptors ile Brooklyn Nets arasında geçirdi. Kariyerinin en düşük sayı ortalamasında kalan Agbaji, maç başına 5,1 sayı kaydederken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 26,6 isabet buldu.

Cleveland Cavaliers, Agbaji'yi 2022 NBA Draftı'nda 14. sıradan seçmiş ancak iki ay sonra Donovan Mitchell'ın Cleveland'a gönderildiği büyük takasın parçası olarak Utah Jazz'a yollamıştı.

Uzun oyuncu Drew Eubanks ile kanat John Konchar da New York'la Exhibit 9 sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Beş oyuncunun tamamı, Knicks'in antrenman kampında kadroya girebilmek için mücadele edecek. ESPN'den Bobby Marks'a göre kadrosunda iki boş yer bulunan New York, maaş bütçesinde alan yaratacak bir takas gerçekleştirmediği sürece bu oyunculardan yalnızca birini takımda tutabilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.