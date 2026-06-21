Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç: 'Şampiyon olup Süper Lig'e döneceğiz'

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, yeni sezon öncesinde yönetim olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk ve yeniden Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.
Takımda kalacak, ayrılacak ve transfer edilecek oyuncularla ilgili teknik raporları değerlendirdiklerini ifade eden Koç, yeni sezona hatasız bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi. Kayserispor'un 1. Lig'de misafir olduğunu vurgulayan Koç, sezon sonunda şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmaları hakkında isim vermekten kaçınan Koç, kaliteli oyuncuları kadroya katabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yönetim olarak büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Koç, şu değerlendirmede bulundu:
"Yönetim olarak büyük çaba sarf ediyoruz. Sıkıntılarla dolu bir yükü omuzlamak kolay değil. Maddi ve manevi anlamda kulübü refaha kavuşturmak ve ardından da layık olduğu Süper Lig'e yeniden taşımak gayesindeyiz. Birçok ödeme konusunda yeniden incelemeler yapıldı ve kulübün menfaatine uygun kararlar alındı. Durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz."
Haber: Faruk AYDEMİR
Takımda kalacak, ayrılacak ve transfer edilecek oyuncularla ilgili teknik raporları değerlendirdiklerini ifade eden Koç, yeni sezona hatasız bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi. Kayserispor'un 1. Lig'de misafir olduğunu vurgulayan Koç, sezon sonunda şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmaları hakkında isim vermekten kaçınan Koç, kaliteli oyuncuları kadroya katabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yönetim olarak büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Koç, şu değerlendirmede bulundu:
"Yönetim olarak büyük çaba sarf ediyoruz. Sıkıntılarla dolu bir yükü omuzlamak kolay değil. Maddi ve manevi anlamda kulübü refaha kavuşturmak ve ardından da layık olduğu Süper Lig'e yeniden taşımak gayesindeyiz. Birçok ödeme konusunda yeniden incelemeler yapıldı ve kulübün menfaatine uygun kararlar alındı. Durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz."
Haber: Faruk AYDEMİR