Fenerbahçe yeniden devrede: Sörloth için Juventus yarışı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattına önemli bir takviye yapmak için Alexander Sörloth transferinde yeniden devreye girdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uzun süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Norveçli golcü için temasların hız kazandığı öğrenildi. Son dönemde adı Juventus ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun transferinde rekabetin arttığı belirtildi.
JUVENTUS İLE TRANSFER YARIŞI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde güçlü adaylar arasında bulunuyor.
Juventus'un oyuncuya ilgisini sürdürdüğü belirtilirken, Atletico Madrid ile yürütülen görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.
KARARI KUPA SONRASINA BIRAKTI
İspanyol ekibinin deneyimli forvet için yaklaşık 35 milyon Euro seviyesinde bonservis beklentisine sahip olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin transfer şartlarını zorlamaya hazırlandığı ve oyuncu için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, teknik heyetin talebi doğrultusunda bu transfer için tüm seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.
Sörloth'un kariyerine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi beklenirken, transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi karşılaşmada görev yapan Alexander Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uzun süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Norveçli golcü için temasların hız kazandığı öğrenildi. Son dönemde adı Juventus ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun transferinde rekabetin arttığı belirtildi.
JUVENTUS İLE TRANSFER YARIŞI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde güçlü adaylar arasında bulunuyor.
Juventus'un oyuncuya ilgisini sürdürdüğü belirtilirken, Atletico Madrid ile yürütülen görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.
KARARI KUPA SONRASINA BIRAKTI
İspanyol ekibinin deneyimli forvet için yaklaşık 35 milyon Euro seviyesinde bonservis beklentisine sahip olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin transfer şartlarını zorlamaya hazırlandığı ve oyuncu için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, teknik heyetin talebi doğrultusunda bu transfer için tüm seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.
Sörloth'un kariyerine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi beklenirken, transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi karşılaşmada görev yapan Alexander Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.