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Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a sürpriz mesaj!

Beşiktaş, son günlerde gündemine Dusan Vlahovic'i almıştı. Sırp yıldız için tüm şartları zorlamaya hazır olan siyah-beyazlılara, yıldız oyuncudan sürpriz bir mesaj geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 09:35
Haber: Sabah
Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a sürpriz mesaj!
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Transfer harekatına son sürat devam eden Beşiktaş, Dusan Vlahovic ismi üzerinde yoğunlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LİSTE BAŞI

Juventus ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek Sırp yıldız ilk sırada yer alıyor. Kontratını yenilemeyen 26 yaşındaki santrfor, Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, eski öğrencisiyle görüşerek projesini anlattı.

İKNA ÇABALARI

Deneyimli teknik adam, eski öğrencisine birlikte çalışmak istediğini ifade ederek, ikna etmeye çalıştı. Görüşmede Beşiktaş'ın tüm şartları karşılamaya hazır olduğunu iletildiği öğrenildi.

TÜM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Projeyi beğenen Vlahovic'in, en iyi seçimi yapabilmek için tüm teklifleri değerlendireceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçtiği öğrenildi.

Dusan Vlahovic ile Vincenzo Italiano, daha önce Serie A ekibi Fiorentina'da birlikte çalışmıştı.

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