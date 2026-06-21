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Fenerbahçe'den savunma hamlesi: Santiago Ramos Mingo

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı savunma hattı için alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin, Bahia forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoper Santiago Ramos Mingo'yu yakından takip ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 08:59 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 10:26
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'den savunma hamlesi: Santiago Ramos Mingo
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Fenerbahçe, savunma hattı için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatif isimler üzerinde durduğu belirtildi.

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İddialara göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'yu yakından takip ediyor.

24 yaşındaki Arjantinli stoper için Oosterwolde'nin takımdan ayrılması halinde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.



AVRUPA'DAN DA İLGİ VAR

Santiago Ramos Mingo ile Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği öne sürüldü. Transfer sürecinde Oosterwolde'nin geleceğinin belirleyici olması bekleniyor.

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