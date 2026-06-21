Fenerbahçe'den savunma hamlesi: Santiago Ramos Mingo

Fenerbahçe, savunma hattı için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatif isimler üzerinde durduğu belirtildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARJANTİNLİ STOPER TAKİPTE
İddialara göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'yu yakından takip ediyor.
24 yaşındaki Arjantinli stoper için Oosterwolde'nin takımdan ayrılması halinde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.
AVRUPA'DAN DA İLGİ VAR
Santiago Ramos Mingo ile Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği öne sürüldü. Transfer sürecinde Oosterwolde'nin geleceğinin belirleyici olması bekleniyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARJANTİNLİ STOPER TAKİPTE
İddialara göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'yu yakından takip ediyor.
24 yaşındaki Arjantinli stoper için Oosterwolde'nin takımdan ayrılması halinde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.
AVRUPA'DAN DA İLGİ VAR
Santiago Ramos Mingo ile Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği öne sürüldü. Transfer sürecinde Oosterwolde'nin geleceğinin belirleyici olması bekleniyor.