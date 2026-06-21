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Galatasaray'da transfer havuzu oluşturuldu!

Galatasaray'da teknik ekip ve scout ekibinin hazırladığı transfer havuzunda yaklaşık 30 oyuncu yer alıyor. Sarı-kırmızılılar transferde acele etmeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 11:18
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer havuzu oluşturuldu!
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak yer aldığı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gözler tamamen transfer çalışmalarına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamalarda transfer planlamasının titizlikle sürdürüldüğünü dile getirirken, kulüpte teknik ekibin belirlediği oyuncuların yanı sıra Emre Utkucan'ın liderliğindeki scout ekibinin de kapsamlı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

30'A YAKIN İSİM LİSTEDE

Sarı-kırmızılıların, en az bir veya iki transferi scout ekibinin önerileri doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi. Ayrıca kulübün, aday oyuncuların Dünya Kupası performanslarını da değerlendirmek istediği ve bu doğrultuda yaklaşık 30 futbolcudan oluşan bir transfer havuzu oluşturduğu aktarıldı. 

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