Galatasaray'da transfer havuzu oluşturuldu!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak yer aldığı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gözler tamamen transfer çalışmalarına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamalarda transfer planlamasının titizlikle sürdürüldüğünü dile getirirken, kulüpte teknik ekibin belirlediği oyuncuların yanı sıra Emre Utkucan'ın liderliğindeki scout ekibinin de kapsamlı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
30'A YAKIN İSİM LİSTEDE
Sarı-kırmızılıların, en az bir veya iki transferi scout ekibinin önerileri doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi. Ayrıca kulübün, aday oyuncuların Dünya Kupası performanslarını da değerlendirmek istediği ve bu doğrultuda yaklaşık 30 futbolcudan oluşan bir transfer havuzu oluşturduğu aktarıldı.
30'A YAKIN İSİM LİSTEDE
Sarı-kırmızılıların, en az bir veya iki transferi scout ekibinin önerileri doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi. Ayrıca kulübün, aday oyuncuların Dünya Kupası performanslarını da değerlendirmek istediği ve bu doğrultuda yaklaşık 30 futbolcudan oluşan bir transfer havuzu oluşturduğu aktarıldı.