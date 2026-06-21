Türkiye Muaythai Milli Takımı, dört madalya kazandı

Türkiye, ilk kez düzenlenen ISF Okul Sporları IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 2'si altın 4 madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Muaythai Fderasyonunun açıklamasına göre, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki organizasyon sona erdi.
Şampiyonaya 4 sporcuyla katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere 4 madalya elde etti.
Madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Altın madalya: Ayşegül Açık (16 yaş altı kadınlar 45 kilo), Berfin Polat (18 yaş altı kadınlar 48 kilo)
Gümüş madalya: Muhammed Halil Bayraktar (16 yaş altı erkekler 54 kilo), Erdem Kaçar (18 yaş altı erkekler 45 kilo)
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Yıldız, başta sporcular olmak üzere başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek, "İlk kez düzenlenen ISF Okul Sporları IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası'nda elde edilen bu sonuç, Türk muaythaisinin altyapıdaki gücünü ve geleceğe olan güvenini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
Şampiyonaya 4 sporcuyla katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere 4 madalya elde etti.
Madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Altın madalya: Ayşegül Açık (16 yaş altı kadınlar 45 kilo), Berfin Polat (18 yaş altı kadınlar 48 kilo)
Gümüş madalya: Muhammed Halil Bayraktar (16 yaş altı erkekler 54 kilo), Erdem Kaçar (18 yaş altı erkekler 45 kilo)
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Yıldız, başta sporcular olmak üzere başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek, "İlk kez düzenlenen ISF Okul Sporları IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası'nda elde edilen bu sonuç, Türk muaythaisinin altyapıdaki gücünü ve geleceğe olan güvenini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.