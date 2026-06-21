20 Haziran
Hollanda-İsveç
5-1
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
2-1
21 Haziran
Ekvador-Curacao
03:00
21 Haziran
Tunus-Japonya
07:00
20 Haziran
Almeria-Malaga
1-2

Türkiye Muaythai Milli Takımı, dört madalya kazandı

Türkiye Muaythai Milli Takımı, 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 00:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Muaythai Milli Takımı, dört madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye, ilk kez düzenlenen ISF Okul Sporları IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 2'si altın 4 madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Muaythai Fderasyonunun açıklamasına göre, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki organizasyon sona erdi.

Şampiyonaya 4 sporcuyla katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı, 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere 4 madalya elde etti.

Madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Ayşegül Açık (16 yaş altı kadınlar 45 kilo), Berfin Polat (18 yaş altı kadınlar 48 kilo)

Gümüş madalya: Muhammed Halil Bayraktar (16 yaş altı erkekler 54 kilo), Erdem Kaçar (18 yaş altı erkekler 45 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Yıldız, başta sporcular olmak üzere başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek, "İlk kez düzenlenen ISF Okul Sporları IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası'nda elde edilen bu sonuç, Türk muaythaisinin altyapıdaki gücünü ve geleceğe olan güvenini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.