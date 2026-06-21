Galatasaray'dan Tijjani Reijnders sürprizi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak kadrosuna doğrudan katkı sağlayacak bir yıldız orta saha arayışında. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların gündeminde daha önce Juventus forması giyen Khephren Thuram, PSG'nin tecrübeli ismi Fabian Ruiz ve Villarreal'den Pape Gueye bulunuyordu. Ancak bu oyuncularla yapılan görüşmelerden beklenen sonucun alınamaması üzerine yönetim rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Galatasaray'ın son dönemde Manchester City'de forma giyen Tijjani Reijnders'i yakından takip ettiği ve transfer için ciddi bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Reijnders'in Manchester City'deki ilk sezonu beklentilerin altında kaldı. Haberde, Galatasaray'ın Hollandalı orta saha için en ciddi adaylardan biri olduğu belirtilirken, Juventus ve Atletico Madrid'in de oyuncuyu listesinde tuttuğu ifade edildi.
Ancak Juventus'un mali şartlar nedeniyle bu transferde geri planda kaldığı öne sürülüyor. Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan İtalyan ekibinin yüksek bonservis bedelini karşılaması zor görünüyor.
G.SARAY'IN AVANTAJI...
Manchester City, 2025 yazında Reijnders'i kadrosuna katmak için yaklaşık 55 milyon euro bonservis ödemiş, bonuslarla birlikte transferin toplam maliyetinin 70 milyon euroya ulaştığı belirtilmişti. Bu nedenle İngiliz ekibinin oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Galatasaray ise oyuncuya sunabileceği yüksek maaş ve Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Atletico Madrid'in önüne geçmeyi hedefliyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 resmi maçta görev yaptı.
Reijnders bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Galatasaray'ın son dönemde Manchester City'de forma giyen Tijjani Reijnders'i yakından takip ettiği ve transfer için ciddi bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Reijnders'in Manchester City'deki ilk sezonu beklentilerin altında kaldı. Haberde, Galatasaray'ın Hollandalı orta saha için en ciddi adaylardan biri olduğu belirtilirken, Juventus ve Atletico Madrid'in de oyuncuyu listesinde tuttuğu ifade edildi.
Ancak Juventus'un mali şartlar nedeniyle bu transferde geri planda kaldığı öne sürülüyor. Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan İtalyan ekibinin yüksek bonservis bedelini karşılaması zor görünüyor.
G.SARAY'IN AVANTAJI...
Manchester City, 2025 yazında Reijnders'i kadrosuna katmak için yaklaşık 55 milyon euro bonservis ödemiş, bonuslarla birlikte transferin toplam maliyetinin 70 milyon euroya ulaştığı belirtilmişti. Bu nedenle İngiliz ekibinin oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Galatasaray ise oyuncuya sunabileceği yüksek maaş ve Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Atletico Madrid'in önüne geçmeyi hedefliyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 resmi maçta görev yaptı.
Reijnders bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.