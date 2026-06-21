Dünya Kupası'nda İkili Averaj mı, Genel Averaj mı Geçerli?

FIFA tarafından belirlenen resmi tüzüğe göre verilen cevap nettir: Dünya Kupası grup aşamasında puan eşitliği yaşandığında ilk bakılan kriter genel averajdır (goal difference), ikili averaj değil.

Birçok yerel ligde (örneğin bazı dönemlerde Türk Süper Lig'inde) ve UEFA organizasyonlarında ilk sıralama kriteri olarak "ikili averaj" (takımların kendi aralarındaki maç sonuçları) kullanılırken, FIFA Dünya Kupaları'nda yol haritası farklıdır.

Peki, puan eşitliği durumunda takımların sıralaması nasıl belirlenir? İşte FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda da uyguladığı ve gelecekteki turnuvalarda da geçerli olacak eşitlik bozma kriterleri sıralaması:

1. Genel Gol Averajı (Gol Farkı):

Eşit puana sahip takımların öncelikle tüm grup maçları sonunda attıkları gol ile yedikleri gol arasındaki farka bakılır. Gol farkı yüksek olan takım üstte yer alır.

2. Atılan Gol Sayısı:

Eğer genel gol averajında da eşitlik varsa, gruplarda daha fazla gol atan takım bir üst tırmığığa çıkar. Hücum gücü daha yüksek olan takım burada avantajlıdır.

3. İkili Averaj (İkili Maçların Sonucu):

Sıralama ancak gol averajı ve atılan gol sayısında da eşitlik bozulmazsa üçüncü adımda ikili averaja geçilir. Eşit puana sahip takımlar kendi aralarında oynamış oldukları maçta kimin galip geldiğine veya deplasman golü kuralına (bu kural FIFA tarafından kaldırılmıştır, sadece maç sonucuna) bakılır.

4. İkili Maçlarda Atılan Gol Sayısı:

Takımlar arasındaki maçta da beraberlik veya eşitlik söz konusuysa, yine aynı maçta atılan gol sayısı karşılaştırılır.

5. Centilmenlik Puanı (Fair Play):

Eğer ilk dört kriterde eşitlik bozulamazsa, turnuva boyunca takımların aldıkları sarı ve kırmızı kartlara göre hesaplanan "Centilmenlik Puanı" devreye girer. Daha az kart gören, yani fair-play kurallarına daha çok uyan takım üstün kabul edilir. (Sarı kart -1, ikinci sarıdan kırmızı -3, direkt kırmızı -4, sarı + direkt kırmızı -5 puan olarak hesaplanır.)

6. Kura Çekilişi:

Tüm bu beş kriter uygulandıktan sonra hala eşitlik devam ediyorsa, son sözü FIFA'nın yapacağı kura çekilişi söyler. Bu durum futbolda en son çare olarak başvurulan yöntemdir.

Neden İkili Averaj Öncelikli Değil?

FIFA'nın genel averajı öncelikli yapmasının temel nedeni, grup aşamasındaki tüm maçların同等 derecede önemli olduğunu vurgulamaktır. İkili averajın öncelikli olması, takımların sadece rakipleriyle oynayacakları tek maça odaklanıp, gruptaki diğer zayıf takımlara karşı farklı galibiyetler alma motivasyonunu düşürebilir. Genel averaj kuralı, takımların gruplarındaki tüm maçlara aynı şiddetle yaklaşmasını sağlıyor.

Özetle; Dünya Kupası'nda grubun son maçında ekran başına kilitlenen milyonlarca taraftarın elinde hesap makineleriyle takip ettiği ilk veri genel averajdır. İkili averaj ise sadece istisnai bir eşitlik durumunda devreye giren bir sonraki adımdır.