Okan Buruk'tan Can Uzun'a transfer telefonu!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği Can Uzun için transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk'un yönetimden öncelikli olarak alınmasını talep ettiği futbolcu Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'du.
ERKEN ELENME PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Dursun Özbek yönetimi kulübüyle ön yoklamaları yaparken oyuncu konusunda ise motivasyonunun bozulmaması adına Dünya Kupası sürecini bekliyordu. Ancak erken elenme planları değiştirdi.
OKAN BURUK GÖRÜŞECEK
Okan Buruk, Can Uzun ile FaceTime üzerinden görüşüp onunla ilgili plan ve düşüncelerini anlatacak, bir anlamda iknaya çalışacak.
Eğer genç orta sahadan yeşil ışık gelirse de Eintracht Frankfurt yönetimi ile yeniden masaya oturulacak ve anlaşma zemini aranacak. Kulübü son olarak mukavelesinde yazan 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini istiyordu.
GEÇEN SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!
Can Uzun geçtiğimiz sezon Alman ekibinde toplam 28 karşılaşmada boy gösterdi.
Milli oyuncu bu maçlara 10 gol ve 6 asistle oynadı.
ERKEN ELENME PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Dursun Özbek yönetimi kulübüyle ön yoklamaları yaparken oyuncu konusunda ise motivasyonunun bozulmaması adına Dünya Kupası sürecini bekliyordu. Ancak erken elenme planları değiştirdi.
OKAN BURUK GÖRÜŞECEK
Okan Buruk, Can Uzun ile FaceTime üzerinden görüşüp onunla ilgili plan ve düşüncelerini anlatacak, bir anlamda iknaya çalışacak.
Eğer genç orta sahadan yeşil ışık gelirse de Eintracht Frankfurt yönetimi ile yeniden masaya oturulacak ve anlaşma zemini aranacak. Kulübü son olarak mukavelesinde yazan 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini istiyordu.
GEÇEN SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!
Can Uzun geçtiğimiz sezon Alman ekibinde toplam 28 karşılaşmada boy gösterdi.
Milli oyuncu bu maçlara 10 gol ve 6 asistle oynadı.