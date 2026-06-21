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Draguş'a Romanya kancası!

Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan Denis Draguş için Romanya'dan transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcunun durumunda teknik heyetin raporu belirleyici olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Draguş'a Romanya kancası!
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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken Denis Draguş'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Romanya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen kulüplerinden biri milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ROMANYA'DAN İLGİ VAR

Romanya kaynaklı haberlerde, deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu kulübün kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlamayı planladığı belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha somut gelişmelere sahne olabileceği ifade edildi.

PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezonu Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor ve Gaziantep FK'da kiralık geçiren Rumen oyuncu 24 maçın 14'üne ilk 11'te başlarken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

KARARI FATİH TEKKE VERECEK

Bordo-mavili yönetimin, futbolcunun geleceği konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin raporunu beklediği öğrenildi. Trabzonspor'un, hem sportif planlamayı hem de ekonomik şartları göz önünde bulundurarak oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor. 



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