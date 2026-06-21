Belçika Milli Voleybol Takımı, Fransa'yı devirdi

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika, Fransa'yı 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçika, VNL'deki 3. galibiyetini alırken Fransa 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Belçika: Herbots, Van Sas, Fransen, Lemmens, Radovic, Martin (Debouck, Demeyer, Rampelberg, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)
Fransa: Selosse, Rotar, Fanguedou, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Schalk, Jaegy, Elouga, Stojiljkovic, Ndiaye, Ratahiry Li, Bah)
Setler: 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-8
Süre: 135 dakika
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Belçika: Herbots, Van Sas, Fransen, Lemmens, Radovic, Martin (Debouck, Demeyer, Rampelberg, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)
Fransa: Selosse, Rotar, Fanguedou, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Schalk, Jaegy, Elouga, Stojiljkovic, Ndiaye, Ratahiry Li, Bah)
Setler: 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-8
Süre: 135 dakika