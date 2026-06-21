Rangers'a Cerny çağrısı: 'Çok iyi bir hamle olur'

İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın, Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Football Insider'ın haberine göre, Rangers'ın Çek kanat oyuncusunun transferini bu yaz yaklaşık 6 milyon euro karşılığında tamamlaması bekleniyor. Haberde görüşlerine yer verilen Aberdeen'in eski CEO'su Keith Wyness, 28 yaşındaki futbolcunun şu anda Rangers'ın ihtiyaç duyduğu profilin tam karşılığı olduğunu ifade etti.



2024-25 sezonunda Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Cerny, İskoç ekibinde oldukça verimli bir performans ortaya koymuştu. Son dönemde çıkan haberlerde, Beşiktaş'ın oyuncu için ödediği 7 milyon euroluk bonservis bedelini geri kazanması halinde satışa onay verebileceği belirtilirken, Wyness ise yaklaşık 6 milyon euroluk bir teklifin siyah-beyazlıları ikna edebileceğini savundu.



"RANGERS İÇİN ÇOK İYİ BİR HAMLE"



Aberdeen'de 2000-2004 yılları arasında CEO olarak görev yapan ve şu anda üst düzey kulüplere danışmanlık hizmeti veren Keith Wyness, McInnes'in Cerny'nin İskoçya Premiership tecrübesine büyük önem vereceğini dile getirdi.



Rangers'ın sezonun ikinci yarısında Andreas Skov Olsen transferinden beklediği verimi alamadığını hatırlatan Wyness, Cerny için aynı durumun söz konusu olmayacağını söyledi.



Football Insider'ın Inside Track podcastine konuşan Wyness, şu ifadeleri kullandı:



"Bu transferin yaklaşık 6 milyon euroya tamamlanacağını düşünüyorum. Cerny tam olarak ihtiyaç duydukları türde bir oyuncu. Tecrübeli bir isim. McInnes de onun Premiership deneyimine önem verecektir. Kaliteli bir oyuncu ve Rangers'ta da iyi performans gösterdi. Muhtemelen anlaşmada bazı bonus maddeleri de olacaktır ancak yaklaşık 6 milyon euroya bu transferi bitirebilirler. Eğer Cerny'yi yeniden kadrolarına katarlarsa bu Rangers adına çok iyi bir hamle olur."



