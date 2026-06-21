Fenerbahçe'den Adil Demirbağ hamlesi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor'dan savunma oyuncusu Adil Demirbağ ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Fenerbahçe, transfer listesindeki iki yerli savunmacıdan biri olan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ'ın şartlarını sordu.
Adil Demirbağ, son dönemde özellikle Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alıyor. Başakşehir de başarılı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Konyaspor'da geçen sezon 28 maçta süre bulan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Konyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Adil Demirbağ'ın, güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Fenerbahçe, transfer listesindeki iki yerli savunmacıdan biri olan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ'ın şartlarını sordu.
Adil Demirbağ, son dönemde özellikle Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alıyor. Başakşehir de başarılı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Konyaspor'da geçen sezon 28 maçta süre bulan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Konyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Adil Demirbağ'ın, güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.