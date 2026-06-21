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Fenerbahçe'den Adil Demirbağ hamlesi

Fenerbahçe, Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Adil Demirbağ'ın şartlarını sordu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 17:06
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Adil Demirbağ hamlesi
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FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU

Fenerbahçe, transfer listesindeki iki yerli savunmacıdan biri olan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ'ın şartlarını sordu.

Adil Demirbağ, son dönemde özellikle Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alıyor. Başakşehir de başarılı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Konyaspor'da geçen sezon 28 maçta süre bulan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Konyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Adil Demirbağ'ın, güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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