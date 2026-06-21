Haber Tarihi: 21 Haziran 2026 15:26 -
Güncelleme Tarihi:
21 Haziran 2026 15:26
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 21 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "21 Haziran'da hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bugün de birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak.
21 Haziran 2026 Dünya Kupası maçlarıBugün Dünya Kupası'nda oynanması beklenen karşılaşmalar şunlar:Belçika - FasHırvatistan - Yeni ZelandaBrezilya - Nijeryaİspanya - İskoçyaKarşılaşmalar, gruplardaki sıralamaları doğrudan etkileyebilecek kritik öneme sahip.Bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?Günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri Brezilya ile Nijerya arasında oynanacak. Brezilya, favori ekiplerden biri olarak sahaya çıkarken Nijerya sürpriz peşinde olacak.İspanya ile İskoçya arasındaki mücadele de futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.
Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor48 takımın mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sonunda takımlar son 32 turuna yükselmek için mücadele ediyor. Her puanın büyük önem taşıdığı bu süreçte alınacak sonuçlar üst tur eşleşmelerini de belirleyecek.Maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de turnuvanın resmi yayıncı kuruluşları tarafından canlı olarak ekranlara getiriliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri güncel yayın akışlarından takip edilebiliyor.Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?Evet, 21 Haziran 2026 tarihinde Dünya Kupası'nda birbirinden önemli grup karşılaşmaları oynanıyor. Futbolseverler gün boyunca ve akşam saatlerinde Dünya Kupası heyecanını takip edebilecek.
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