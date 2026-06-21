Haber Tarihi: 21 Haziran 2026 13:45 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 13:45

YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026? ÖSYM YKS Sonuç Tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren milyonlarca aday, "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler sonuç tarihini bekliyor.

YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026? ÖSYM YKS Sonuç Tarihi
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ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
2026 YKS sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar TYT, AYT ve YDT sonuçlarını aynı gün içerisinde ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

YKS sonuçları nereden sorgulanır?

YKS sonuçları açıklandığında adaylar;

ÖSYM sonuç sistemi,
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranında adayların;


TYT puanı,
AYT puanları,
YDT puanı,
Başarı sıralamaları,
Yerleştirme puanları

yer alacak.

YKS tercih süreci ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre yapacak.

Tercihlerde yalnızca puan değil, başarı sıralaması ve kontenjanlar da büyük önem taşıyor.

YKS sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM zaman zaman sınav sonuçlarını belirlenen tarihten önce açıklayabiliyor. Ancak resmi takvimde yer alan tarih esas alınıyor. Adayların güncel duyuruları ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Sonuç: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar TYT, AYT ve YDT puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından öğrenebilecek.

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