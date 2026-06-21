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Manchester United'dan Osimhen hamlesi!

Victor Osimhen'in geleceği yeniden Avrupa devlerinin radarına girerken, Manchester United'ın transfer için harekete geçtiği öne sürüldü. Galatasaray ise yıldız golcü için 150 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisini net şekilde ortaya koyarken, Nijeryalı forvetin performansı transfer yarışını daha da kızıştırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Manchester United'dan Osimhen hamlesi!
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Galatasaray'da son iki sezonun şampiyonluklarında kilit rol oynayan Victor Osimhen, geleceğine dair net ifadelerle sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatmıştı.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'da çok mutluyum, burası bana cennet gibi geliyor. Türkiye'de ailem de ben de iyiyiz" sözleriyle ayrılık iddialarını geri plana itmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ancak Avrupa basını, yıldız forvetin peşini bırakmayan dev kulüplerin ilgisinin sürdüğünü yazmaya devam ediyor.

CARRICK'TEN ÖZEL TALİMAT

İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre Manchester United, forvet hattını güçlendirmek için listenin ilk sırasına Victor Osimhen'i yazdı.

Haberde, teknik direktör Michael Carrick'in özellikle Nijeryalı yıldızın transferini istediği ve bu doğrultuda yönetimden girişimlerin hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi. Geçtiğimiz yaz büyük yatırımla kadroya katılan Benjamin Šesko'dan beklenen verimin alınamaması, United'ı yeni bir santrfor arayışına yöneltti.

GALATASARAY'DAN REKOR BEKLENTİ

Galatasaray cephesi ise Osimhen konusunda oldukça net bir tavır sergiliyor. Haberde sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncu için 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü, kulübün en değerli oyuncularından biri konumunda yer alıyor. Galatasaray, sezon başında Osimhen'i 75 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansla da Avrupa devlerinin ilgisini haklı çıkaran bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı formayı 33 maçta terleten Nijeryalı golcü, 22 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



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