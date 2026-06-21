Obradovic 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü

Yunanistan'ın Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki Sırp başantrenör Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
14 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran tecrübeli başantrenör, 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'ta görev yaptı.
Obradovic, kariyerindeki 9 Avrupa Ligi şampiyonluğunun 5'ini Panathinaikos ile yaşadı.
Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumundaki Obradovic, Panathinaikos ile 11 Yunanistan ligi ve 7 Yunanistan Kupası zaferi de elde etti.
14 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran tecrübeli başantrenör, 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'ta görev yaptı.
Obradovic, kariyerindeki 9 Avrupa Ligi şampiyonluğunun 5'ini Panathinaikos ile yaşadı.
Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumundaki Obradovic, Panathinaikos ile 11 Yunanistan ligi ve 7 Yunanistan Kupası zaferi de elde etti.