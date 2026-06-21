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Fenerbahçe'den genç orta sahaya yakın takip: Andre Luiz

Fenerbahçe, Corinthians forması giyen Andre Luiz'in durumunu takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 13:20
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den genç orta sahaya yakın takip: Andre Luiz
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen orta saha Andre Luiz'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 29 maça çıkan Andre, 5 gol kaydetti. 





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