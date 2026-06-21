Fenerbahçe'den genç orta sahaya yakın takip: Andre Luiz

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen orta saha Andre Luiz'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 29 maça çıkan Andre, 5 gol kaydetti.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 29 maça çıkan Andre, 5 gol kaydetti.