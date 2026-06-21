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Altay'da kongre çıkmazı

Altay'da daha önceki kongrelerde aday çıkmaması sebebiyle olağanüstü kongre belirsizliği yaşanmıştı.

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calendar 21 Haziran 2026 15:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da kongre çıkmazı
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da olağanüstü genel kurul tarihinin halen açıklanmaması belirsizliğe neden oldu.

İzmir temsilcisinde 26 Aralık 2025 ve 11 Mayıs 2026'da gerçekleşen son iki kongrede başkan adayı çıkmaması üzerine Sinan Kanlı başkanlığındaki mevcut yönetim göreve devam etme durumunda kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, aralık ayındaki kongreden sonra 6 ay içerisinde yeni yönetimini belirlememesi halinde kulübe kayyum atanma riski doğacağı ileri sürülmüştü.

Altaylı kurmayların bu konudaki incelemeleri sürdürdüğü, bu yüzden genel kurul tarihinin belirlenemediği ifade edildi. Altay'da başkanlığa yeniden aday olacak Sinan Kanlı'nın yönetim oluşturma çalışmaları sürüyor.

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