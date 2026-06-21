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Galatasaray'da Icardi ile ipler kopuyor!

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ipler kopma noktasına geldi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 17:15
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi ile ipler kopuyor!
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Galatasaray'da yeni yabancı kuralı sonrası bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı kırmızılı yönetim, sezon öncesi yeni yabancı kuralının değişeceğini düşünse de bir yandan da kuralın uygulanma ihtimali için planlama yapmaya çalışıyor.

3 OYUNCUYA VEDA

Yönetim, devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile vedalaştı.

"KULÜP BULUN" TALİMATI

Kiralıktan dönen Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılırken, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Victor Nelsson'a da kendilerine kulüp bulma talimatı verildi.

ICARDI'NİN DURUMU

Mauro Icardi ile olan sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği bilgisi edinildi.

Okan Buruk'un ekibinde böylece yabancı futbolculardan Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Leroy Sane ve Victor Osimhen yer alıyor.

LEMINA İLE ANLAŞMA

Sözleşmesi biten Mario Lemina ile de kontrat uzatma anlaşmasına varıldı.

9 YABANCI OYUNCU

Kadroda 2004 sonrası doğumlu olarak sadece Nhaga var. Böylece sarı kırmızılılarda Nhaga hariç 9 yabancı isim yer alıyor.

Yönetim bu doğrultuda 2004 öncesi doğumlu sadece tek bir ismi kadroya dahil edebilir.

Transfer komitesinin de özellikle genç yabancı futbolcu ve yerli isimlere yoğunlaştığı öğrenildi. 

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