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Gareth Bale'den Jose Mourinho açıklaması

Real Madrid'in eski yıldızlarından Gareth Bale, İspanyol devine geri dönen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 18:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gareth Bale'den Jose Mourinho açıklaması
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Real Madrid'in eski yıldızlarından Gareth Bale, İspanyol devine geri dönen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bale, "Jose Mourinho, Carlo Ancelotti gibi deneyimli bir teknik direktör. Umarım soyunma odasındaki ortamı yumuşatabilir ve herkesi aynı çizgide toplayabilir." dedi.

Sözlerine devam eden Galli eski yıldız, "Carlo Ancelotti, muhteşem bir teknik direktördü. Psikolojiyi ve bunun getirdiği baskıyı çok iyi anlardı. Bazen oyuncular forma giyemez ama Ancelotti, onları takımda tutmayı ve motive etmeyi bilir. Real Madrid gibi büyük bir kulüpte çok fazla antrenörlüğe gerek yoktur. Sadece oyuncuların egolarını yönetmeniz gerekir. Carlo Ancelotti'nin büyük kulüplerde bu kadar başarılı olmasının sebebi budur. Mourinho'da da bu deneyim var. Mourinho, daha önce Real Madrid'de çalışmıştı. Kulübün dinamiklerini ve her şeyin nasıl işlediğini biliyor. İşlerin yolunda gitmesi için bir plan yapacaktır." açıklamasını yaptı.

Real Madrid, yeniden teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

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