CANLI: Türkiye - Çin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya geliyor.
CANLI: 4. SET
TÜRKİYE: 14
ÇİN: 10
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1. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-21 ÇİN
2. SET SONUCU
TÜRKİYE 26-28 ÇİN
3. SET SONUCU
TÜRKİYE 23-25 ÇİN
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CANLI: 4. SET
TÜRKİYE: 14
ÇİN: 10
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
1. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-21 ÇİN
2. SET SONUCU
TÜRKİYE 26-28 ÇİN
3. SET SONUCU
TÜRKİYE 23-25 ÇİN
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE