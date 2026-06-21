21 Haziran
İspanya-Suudi Arabistan
4-0
21 Haziran
Belçika-İran
22:00
22 Haziran
Uruguay-Cape Verde
01:00
22 Haziran
Yeni Zelanda-Mısır
04:00

CANLI: Türkiye - Çin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 19:21 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 21:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Türkiye - Çin
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 4. SET

TÜRKİYE: 14
ÇİN: 10

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

1. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-21 ÇİN

2. SET SONUCU
TÜRKİYE 26-28 ÇİN

3. SET SONUCU
TÜRKİYE 23-25 ÇİN
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