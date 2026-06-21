Curtis Jones için 25 milyon euro'ya ret!

Liverpool, Curtis Jones için Inter'den gelen teklifi kabul etmedi.
25 MİLYON EURO'YA RET! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu için Liverpool'un kapısını çaldı ve 25 milyon euro teklif etti.
Curtis Jones'tan daha fazla bonservis beklentisi olan Liverpool, Inter'den gelen bu teklifi kabul etmedi.
Liverpool ve Inter arasında şu anda görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi.
Liverpool ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun, güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Liverpool'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Curtis Jones, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
25 MİLYON EURO'YA RET! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu için Liverpool'un kapısını çaldı ve 25 milyon euro teklif etti.
Curtis Jones'tan daha fazla bonservis beklentisi olan Liverpool, Inter'den gelen bu teklifi kabul etmedi.
Liverpool ve Inter arasında şu anda görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi.
Liverpool ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun, güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Liverpool'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Curtis Jones, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.