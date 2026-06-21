21 Haziran
İspanya-Suudi Arabistan
4-0
21 Haziran
Belçika-İran
22:00
22 Haziran
Uruguay-Cape Verde
01:00
22 Haziran
Yeni Zelanda-Mısır
04:00

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık kampındaki rakipleri!

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampta karşılaşacağı takımlar belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 20:45
Haber: Sporx.com
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık kampındaki rakipleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlık programı netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, sezonun ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek, ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

Fenerbahçe'nin programı şu şekilde:

22-23 Haziran: Sağlık kontrolleri
24 Haziran: Samandıra'da toplanma ve Topuk Yaylası kampının başlaması
25-26 Haziran: Çift antrenman
27 Haziran: Tek antrenman
2 Temmuz: Topuk Yaylası kampının son çalışması
3-4 Temmuz: İzin
5 Temmuz: Avusturya kampı için hareket

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar şu şekilde:

8 Temmuz:Admira Wacker

11 Temmuz: Pogon Szczecin

14 Temmuz: LASK 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.