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Tottenham'da veda kararı: Lucas Bergvall

Lucas Bergvall, Tottenham'dan ayrılmak istiyor. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, ayrılık kararını kulübe iletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 19:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'da veda kararı: Lucas Bergvall
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Tottenham forması giyen Lucas Bergvall, takımdan ayrılmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, İngiltere ve Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, yeni bir macera yaşamak istiyor.

İsveçli oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini Tottenham'a da bildirdi.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bergvall'ın, Tottenham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tottenham'da geçen sezon 33 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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