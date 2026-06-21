21 Haziran
İspanya-Suudi Arabistan
3-0DA
21 Haziran
Belçika-İran
22:00
22 Haziran
Uruguay-Cape Verde
01:00
22 Haziran
Yeni Zelanda-Mısır
04:00

Ampute Futbol Süper Kupa'da Şahinbey Belediyespor şampiyon!

Ampute Futbol Süper Kupa'da Şahinbey Belediyespor şampiyonluğa ulaştı. Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 5-4 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, kupayı müzesine götürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 19:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ampute Futbol Süper Kupa'da Şahinbey Belediyespor şampiyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ampute Futbol Süper Kupa maçında Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 5-4 yenen Şahinbey Belediyespor, şampiyon oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Şahinbey Belediyespor, lig ikincisi ve kupa finalisti Başkent Ampute Futbol Gücü ile Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldi.

Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 berabere tamamlandı. Şahinbey Belediyespor, büyük bir heyecana sahne olan uzatma bölümleri sonunda Başkent Ampute Futbol Gücü'ne 5-4 üstünlük kurarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gaziantep temsilcisi, lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı.

Kupa töreni

Ampute Futbol Süper Kupa maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak Başkent Ampute Futbol Gücü'ne ikincilik ödülü verildi.

Şahinbey Belediyesporlu oyuncular ve teknik ekibe madalyaları takdim edildi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, kupayı kaptan Fuat Taştan'a verdi.

Şahinbey Belediyesporlu futbolcular, Fuat Taştan'ın kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.