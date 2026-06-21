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Galatasaray'da yeniden Bruno Fernandes sesleri!

Yeni sezon öncesi 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, büyük ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 13:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeniden Bruno Fernandes sesleri!
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Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran itibarıyla resmen başlayacak olan yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Gelecek sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, kadrosuna katacağı isimlerle adından söz ettirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılardan büyük yankı uyandıracak bir hamle geldi.

10 numaraya ciddi bir bütçe ayıran Cimbom, Manchester United'ın süperstarı Bruno Fernandes'i gözüne kestirdi.

TEMASLAR BAŞLADI

31 yaşındaki Portekizli maestro için temasların başladığı dile getirildi.

Deneyimli futbolcunun adı geçtiğimiz ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bruno Fernandes, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.

TARİHE GEÇTİ

Yıldız oyuncu, Premier Lig'de 2025/26 sezonunu 21 asistle tamamlayarak İngiltere'de bir sezonda en çok asist yapan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

35 MİLYON EURO

Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve bir yıl da opsiyonu bulunan Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.  

 

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