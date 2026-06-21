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Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede üç isim var

Geleceğe yatırım hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'da forma giyen genç Türk oyunculara yöneldi. İşte o isimler...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 14:41
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede üç isim var
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Galatasaray, geleceğe yatırım stratejisi kapsamında yerli ve genç oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MERTCAN AYHAN

Takvim'in haberine göre 3 genç futbolcunun yakın takibe aldığı öğrenildi.

Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki stoper Mertcan Ayhan listede ilk sırada yer alıyor.

1.90 boyundaki genç savunmacının piyasa değerinin 8 milyon euro civarında olduğu ve kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu belirtiliyor.

İSAK VURAL

İtalya Serie A temsilcisi Pisa'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha İsak Vural da Galatasaray'ın radarındaki bir diğer isim.

1.89 boyundaki genç futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

MERT KÖMÜR

Listede yer alan bir diğer isim ise Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha Mert Kömür.

Oyun zekasıyla dikkat çeken genç oyuncunun piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu ve kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar kontratının bulunduğu kaydedildi.





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