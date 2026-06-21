21 Haziran
İspanya-Suudi Arabistan
19:00
21 Haziran
Belçika-İran
22:00
22 Haziran
Uruguay-Cape Verde
01:00
22 Haziran
Yeni Zelanda-Mısır
04:00

Karşıyaka'da iç transfer mesaisi!

Yeni sezon öncesi teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yola devam eden Karşıyaka, iç transferde Ömer Faruk Sezgin, Mücahit Aslan ve Alpay Eroğlu'nun sözleşmelerini yenilemek için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 16:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da iç transfer mesaisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi ilk olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür'le nikah tazeleyen Karşıyaka iç transferde sözleşmesi biten isimlerle de yeni haftadan itibaren masaya oturacak.

SÖZLEŞMELER YENİLENECEK

Kaf-Kaf'ta 11 Haziran'daki kongrede göreve gelen yeni futbol şube yönetimi, Burhanettin Basatemür'ün raporuyla ilk etapta golcü Ömer Faruk Sezgin, ofansif orta saha Mücahit Aslan ve ön libero Alpay Eroğlu'yla sözleşme yenilemeyi istiyor. Takımın geçen sezon önemli aslarından olan üçlü yarın görüşme yapmak için kulübe davet edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-kırmızılılarda aldığı hak mahrumiyeti cezası yüzünden geçen sezonun ilk yarısında oynayamayan Ömer Faruk, cezasının kalkmasıyla ikinci yarıda 14 maçta 16 golle takıma müthiş katkı vermişti. Sezon içinde 3 ay hak mahrumiyeti alan Mücahit, 16 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı. Defansta da görev yapan Alpay ise hücumda oynamamasına rağmen 6 gol atmayı başardı. Karşıyaka, sözleşmeleri biten kaleci Tunay ve kanat Tolga'yla yaş kontenjanına takıldıkları için yeniden anlaşmayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.