Ayla Aksu'dan tarihi başarı!

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nı ikinci sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova ile karşılaştı. Milli sporcu, Çek rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek ikinci oldu.
Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ayla, kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynama başarısı gösterdi.
Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ayla, kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynama başarısı gösterdi.