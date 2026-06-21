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İsmail Kartal ve Vedat Muriqi'den şampiyonluk konuşması

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile yeniden sarı-lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi, kulübün YouTube kanalında yayımlanan görüntülerde şampiyonluk mesajı verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 14:56
Haber: Sporx.com
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi'den şampiyonluk konuşması
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Fenerbahçe'nn yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve yeni transfer Vedat Muriqi, kulübün YouTube kanalında yayımlanan görüntülerde taraftarlara umut veren açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni sezon hedeflerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN İHTİYACI VAR"

Kartal'ın sözlerine karşılık veren Vedat Muriqi ise, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." diyerek takımın şampiyonluk konusundaki motivasyonunu ortaya koydu.





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