İsmail Kartal ve Vedat Muriqi'den şampiyonluk konuşması

Fenerbahçe'nn yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve yeni transfer Vedat Muriqi, kulübün YouTube kanalında yayımlanan görüntülerde taraftarlara umut veren açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni sezon hedeflerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
Kartal'ın sözlerine karşılık veren Vedat Muriqi ise, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." diyerek takımın şampiyonluk konusundaki motivasyonunu ortaya koydu.
Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni sezon hedeflerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZİN İHTİYACI VAR"
💬 İsmail Kartal: "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım"
💬 Vedat Muriqi: "Hepimizin ihtiyacı var hocam" pic.twitter.com/bzuxdylD8k
— Sporxtv (@sporxtv) June 21, 2026
Kartal'ın sözlerine karşılık veren Vedat Muriqi ise, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." diyerek takımın şampiyonluk konusundaki motivasyonunu ortaya koydu.