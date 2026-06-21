Curaçao'nun duvarı Eloy Room: Dünya Kupası'nda rekor kırdı

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REKOR PERFORMANS

37 yaşındaki kaleci, 2. turda Ekvador ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada 15 kurtarış yaptı. Bu performans, 1966'dan bu yana uzatmaya gitmeyen bir Dünya Kupası maçında bir kalecinin ulaştığı en yüksek kurtarış sayısı olarak kayıtlara geçti.Eloy Room, Ekvador karşısında yaptığı kurtarışlarla Curaçao'nun sahadan gol yemeden ayrılmasında başrol oynadı. Tecrübeli kaleci, normal süre içinde kaydettiği 15 kurtarışla Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.