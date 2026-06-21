20 Haziran
Hollanda-İsveç
5-1
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
2-1
21 Haziran
Ekvador-Curacao
0-0
21 Haziran
Tunus-Japonya
0-4
20 Haziran
Almeria-Malaga
1-2

Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Bolu'da hazırlıklarına başladı

Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıklarına Bolu'da başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Bolu'da hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıklarına Bolu'da başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Özbek ekibi, sabah antrenmanını teknik direktör Timur Kapadze yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ile antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra istasyon ve pas çalışması yaptı.

Günde çift antrenman yapacak Özbekistan ekibinin Bolu kampı 8 Temmuz'da sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.