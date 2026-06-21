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Galatasaray'da Osimhen'e kaptanlık görevi!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılması durumunda kaptanlık bandını Victor Osimhen'e vermeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 17:36
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Osimhen'e kaptanlık görevi!
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Galatasaray'da yeni sezonda kaptan değişebilir.

ICARDI'DEN YANIT BEKLENİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ardından kaptanlık görevini Mauro Icardi'ye vermişti ancak Icardi'nin de sözleşmesi sona erdi. Galatasaray, yeni sözleşme teklif ettiği Arjantinli golcüden yanıt bekliyor.

OSIMHEN'E GÖREV

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda Victor Osimhen'e kaptanlık bandını vermeyi planlıyor.

"ICARDI İLE DEVAM EDİLMEZ"

Galatasaray'ın gündemini değerlendiren Sabah yazarı Levent Tüzemen, Arjantinli golcüye yeni sözleşme için teklif yapıldığını 30 Haziran'a kadar süre verildiğini belirtti ve "Ancak Galatasaray'ın bu haliyle Icardi ile devam etmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Sarı kırmızılıların daha dinamik ve Avrupa'da da sorun yaratmayacak bir santrfor alacağını savunan Tüzemen, bir aksilik olmadığı takdirde Galatasaray'ın takım kaptanının değişeceğini de öne sürdü.

"OSIMHEN KAPTAN OLACAK"

Deneyimli gazeteci, Mauro Icardi ile yolların ayrılması halinde sarı kırmızılı takımda kaptanlık pazubendinin Victor Osimhen'e verileceğini belirtti. Levent Tüzemen "Osimhen kaptan olacak Galatasaray'da. İşin gerçeği bu. Oynayan, hak eden bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.  

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