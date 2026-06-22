Galatasaray'a El Khannouss önerisi

Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Bilal El Khannouss, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.
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Geçtiğimiz sezon Stuttgart (Kiralık) formasıyla 41 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunan El Khannouss'un bonservisini İngiliz ekibi Leicester City elinde bulunduruyor.
30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumunun, Galatasaray'ın transfer planlamasında nasıl değerlendirileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
GALATASARAY'A ÖNERİLDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Menajerler tarafından sarı-kırmızılılara önerilen 22 yaşındaki Faslı on numara, hücum hattındaki yaratıcı rolüyle öne çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon Stuttgart (Kiralık) formasıyla 41 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunan El Khannouss'un bonservisini İngiliz ekibi Leicester City elinde bulunduruyor.
30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumunun, Galatasaray'ın transfer planlamasında nasıl değerlendirileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.