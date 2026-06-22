Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yıl dönümünde andı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun değerli isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı
Galatasaray, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yıl dönümünde andı.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık kampındaki rakipleri!
-
9
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Matias Soule
-
8
Kylian Mbappe'den geleceği için mesaj
-
7
İbrahim Hacıosmanoğlu'dan eleştirilere yanıt! Fatih Terim'e cevap mı?
-
6
Fenerbahçe golcüde en başa sardı
-
5
Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
-
4
Beşiktaş'ta Anguissa ısrarı
-
3
Manchester United'da Sesko kararı!
-
2
Okan Buruk'tan 3 ismin transferine veto!
-
1
Kulüpler TFF'de seçim istiyor; Hacıosmanoğlu için geri sayım
- 11:37 Hawks, Aaron Wiggins'i 2 ikinci tur seçim hakkı karşılığında kadrosuna kattı
- 11:37 Hawks, CJ McCollum ile 1 yıllık 21 milyon dolarlık sözleşmede anlaştı
- 11:35 Anadolu Efes'te ayrılık: Vincent Poirier dönemi sona erdi
- 11:34 Aliağa FK'dan orta sahaya takviye
- 11:33 Beşiktaş'tan Davitashvili için yeni hamle!
- 11:22 Milli yüzücüler, Comen Kupası'nda 16 madalya elde etti
- 11:16 Dünya Kupası heyecanı 5 maçla devam edecek
- 11:14 Shakhtar Donetsk'ten 9 milyon euro'ya transfer
- 11:07 Milli atletler, takım halinde Balkan Şampiyonu
- 11:02 Trabzonspor, Beşiktaş GAİN'in kaptanı Yiğit Arslan ile anlaştı!
- 10:56 Final serisinde gözler ikinci maçta
- 10:52 100. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar belli oldu!
- 10:46 Galatasaray'da Thuram şimdilik rafa kalktı!
- 10:40 Aziz Yıldırım, Samandıra için harekete geçti
- 10:35 Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı
- 10:32 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmeyecek!
- 10:25 Galatasaray'da Gabriel Sara sevinci
- 10:23 Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Matias Soule
- 10:23 Fenerbahçe'de yeni sezona giriş
- 10:18 'Eve dönüş'ün sırrı: Avrupa tarihine geçen kontrat
- 10:12 Galatasaray'da Joao Gomes için pazarlık başladı!
- 10:08 Anadolu Efes'in yeni gardı Monaco'dan
- 10:01 Fenerbahçe, Mauro Junior girişimlerini hızlandırdı
- 09:43 Tahran'da Dünya Kupası coşkusu
- 09:40 Roland Sallai için kalsın raporu
- 09:36 Fenerbahçe golcüde en başa sardı
- 09:32 Como, Davinson Sanchez için indirim istiyor
- 09:31 Fenerbahçe'de ilk hedef stoper: Malang Sarr
- 09:24 Muslera'dan kritik hata için itiraf: "Geç kaldım"
- 09:21 Kulüpler TFF'de seçim istiyor; Hacıosmanoğlu için geri sayım
- 09:16 Galatasaray'a El Khannouss önerisi
- 09:11 Fenerbahçe'de Guirassy mesaisi: Mateta da listede
- 09:10 Fenerbahçe'den 100 milyon euroluk operasyon!
- 09:06 Galatasaray'da Icardi için kader haftası
- 08:58 Dedesinin atkısından Kadıköy'e: Vedat Muriqi'nin yarım kalan hikayesi
- 08:57 Victor Osimhen için 125 milyon euro'ya ret
- 08:56 Trabzonspor'da yeni rota: Mena
- 08:41 Galatasaray'da Can Uzun için transfer ısrarı
- 08:37 Trabzonspor'dan kiralık formül
- 08:36 Beşiktaş'tan Nübel'e 5 milyon euroluk teklif
- 08:22 Okan Buruk'tan 3 ismin transferine veto!
- 08:22 Beşiktaş'ta Anguissa ısrarı
- 08:17 Galatasaray'da Singo planı suya düştü
- 08:06 İbrahim Hacıosmanoğlu'dan eleştirilere yanıt! Fatih Terim'e cevap mı?
- 07:43 Mısır'dan Yeni Zelanda karşısında geri dönüş
- 07:25 Uruguay'a Yeşil Burun çelmesi!
- 07:14 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması
- 00:30 Kylian Mbappe'den geleceği için mesaj
- 00:21 Deschamps: "İkinci maçta turu garantilemek istiyoruz"
- 00:00 Belçika'dan Dünya Kupası'nda yine kayıp!
- 23:39 Çorum'da Süper Lig için stadyum hazırlığı
- 23:34 Fatih Kamuz'dan gümüş madalya
- 23:30 Daniele Santarelli: "İstediğimiz şey buydu"
- 23:24 Filenin Sultanları, dünya üçüncülüğüne yükseldi!
- 23:17 Serkan Reçber'den Beşiktaş itirafı!
- 22:57 Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
- 22:33 Conceiçao: "Ronaldo'ya pas atma zorunluluğumuz yok!"
- 22:24 Albert Riera'dan Bundesliga tepkisi!
- 22:07 Filenin Sultanları'ndan Çin'e karşı geri dönüş!
- 21:38 Badmintonda 5 madalya birden!
AVRUPA'DAN FUTBOL