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Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı

Galatasaray, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yıl dönümünde andı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı
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Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yıl dönümünde andı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun değerli isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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